川普第2任期首度行使否決權 跨黨派基建法案遭擋下

中央社／ 華盛頓31日綜合外電報導
美國總統川普。路透
美國總統川普今天首度動用他第2任期的否決權，擋下兩項與基礎建設相關的跨黨派法案。川普稱此舉是為節省開支，但遭民主黨議員批評是出於政治報復。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普主張，為了節省納稅人的錢，否決這兩項法案有其必要。

川普在致國會的訊息中解釋他否決其中一項法案H.R. 131時說：「真的夠了。我的政府致力於防止美國納稅人資助昂貴且不可靠的政策。終結納稅人鉅額的補貼並恢復財政理智，對經濟增長和國家財政健康至關重要。」

H.R. 131法案旨在降低科羅拉多州某些社區為建造一條輸水管線所支付的費用。

另一項遭否決的法案H.R. 504，則是計劃擴大佛羅里達州米科蘇基部落（Miccosukee Tribe）的保留地，並指示內政部與米科蘇基部落合作，以緩解新增地區的洪水問題。

美國國會可以透過在參眾兩院再次以2/3多數通過法案，來推翻川普的否決。

川普否決H.R. 131法案尤其引發批評，有議員指控川普在進行報復。

科羅拉多州民主黨籍聯邦參議員班奈特（MichaelBennet）在社群平台X上發文說：「這不是在治理國家，這是一場復仇行動。令人無法接受。」

班奈特後來與科羅拉多州另一位民主黨籍聯邦參議員希肯魯柏（John Hickenlooper）發表聯合聲明補充說：「川普總統在他第2任期首次動用否決權，擋下了一項參眾兩院一致通過、不花納稅人一毛錢、並為曾壓倒性支持他的鄉村社區提供安全可靠用水的跨黨派法案。」

兩位參議員說：「川普對南科羅拉多州的攻擊是政治最糟糕的一面，將個人和政治恩怨置於美國人民之上。」

川普與科羅拉多州民主黨籍州長波利斯（JaredPolis）日前發生爭執。波利斯拒絕從州立監獄釋放前選務官員皮特斯（Tina Peters）。皮特斯是著名的質疑2020年大選川普敗選的人士。

本月稍早，川普給予皮特斯完全的聯邦赦免，但這並不能消除她的州級指控。波利斯則表示，此事應由法院決定。

