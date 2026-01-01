川普政府對委內瑞拉石油業實施新制裁 擴大對馬杜洛政權施壓

隨著川普政府擴大對委內瑞拉總統馬杜洛施壓，美國周三對四家據稱涉足委內瑞拉石油業的公司及相關油輪實施制裁。

這些制裁是川普施壓馬杜洛的最新行動。此前的行動包括美國加強該地區的軍事部署，以及對據稱在太平洋和加勒比海參與販毒的船隻實施二十多次打擊。

本月稍早，川普宣布封鎖所有進出委內瑞拉水域的受制裁船隻，作為向馬杜洛施壓的策略之一，此舉已使委內瑞拉12月石油出口降至僅11月水準的一半左右。

美國財政部在一份聲明中表示，已對協助馬杜洛政府規避制裁的石油貿易商實施制裁。受制裁對象包括四艘油輪，其中一些據稱屬於「影子船隊」。

財政部聲明指出：「今天的行動進一步表明，參與委內瑞拉石油貿易的各方仍面臨重大的制裁風險。」

負責處理政府所有媒體詢問的委內瑞拉通信部未立即回應置評請求。