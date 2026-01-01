快訊

台中跨年夜機車3貼遭貨車撞倒 2孫目睹阿嬤捲入車底身亡

戰績輝煌的「飛行棺材」 印度MiG-21服役62年光榮退役

上億人見證！男星跨年直播突下跪求婚「超甜畫面瘋傳」甜爆熱搜

聽新聞
0:00 / 0:00

好萊塢影星克隆尼一家入籍法國 川普發文酸「好消息」再開嗆

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
好萊塢影星喬治克隆尼偕妻子阿瑪爾出席電影《船上的男孩》的倫敦放映會，攝於2023年12月3日。美聯社
好萊塢影星喬治克隆尼偕妻子阿瑪爾出席電影《船上的男孩》的倫敦放映會，攝於2023年12月3日。美聯社

好萊塢影星喬治克隆尼、其妻阿瑪爾及2名子女日前正式取得法國國籍，美國總統川普則於12月31日上真實社群發文，一邊指責克隆尼夫婦是「史上最糟糕的政治預言家」，一邊批評法國「正深陷嚴重的犯罪問題」。

⭐2025總回顧

POLITICO查閱的官方文件顯示，克隆尼一家入籍是在法國外交部長的請求下獲准。一封日期為10月20日、寄給負責公民身分程序的內政部長努涅斯（Laurent Nuñez）的信件中，外交部長巴霍（Jean-Noël Barrot）建議，透過所謂的「citoyen émérite」（傑出公民）程序，授予克隆尼一家法國國籍。巴霍的發言人證實，相關請求確實由他提出。克隆尼的發言人則未立即回應。

克隆尼在美國與民主黨高層關係密切，並曾在敦促前總統拜登2024年放棄連任發揮重要作用，也與川普交惡。川普4月曾在真實社群發文，稱克隆尼是「假電影演員」，在得知被他形容為「史上最糟糕的政治預言家之二」的克隆尼夫婦正式成為法國公民後，再度發文表示：「好消息！」

川普指出，「遺憾的是」，法國正深陷嚴重的犯罪問題，原因在於其對移民問題的處理「糟糕透頂」，情況類似拜登執政時期的美國，同時重提克隆尼在那場「如今惡名昭彰」的總統辯論後，於一場募款活動中「拋棄」拜登，轉而支持賀錦麗，同時嘲諷賀錦麗正與民主黨籍的「最糟糕州長們」角力，包括明尼蘇達州州長華茲與加州州長紐森。

川普寫道：「克隆尼靠政治博到的版面，比他那幾部少得可憐、而且完全平庸的電影還多。他根本算不上什麼電影明星，只是一個普通人，卻整天對政治裡的常識指指點點、抱怨個沒完。」

France 24報導，克隆尼曾坦言，即使上過約400天的法語課，法語仍然說得不好。而他們一家入籍消息曝光之際，正值法國1日起實施新移民法規，提高入籍語言門檻。法國內政部部長級代表韋德倫（Marie-Pierre Vedrenne）受訪時表示，她理解部分民眾對此產生「雙重標準」的觀感，並強調「必須謹慎看待對外所傳遞的訊息」。

法國 川普 喬治克隆尼

延伸閱讀

川普撤離3市國民兵 預告犯罪飆高還會回來

美元在美就業數據公布後走強 但2025全年跌逾9％

2025年迎尾聲解讀「市場5大事」 推敲對明年影響

左派曼達尼元旦就職紐約市長 任內勢將與川普交鋒

相關新聞

影／180公斤仿製巨石暴走！迪士尼員工肉身擋下道具滾向觀眾

美國佛州迪士尼樂園園方12月31日表示，一名「印第安納瓊斯」主題遊樂設施的工作人員為保護現場遊客，衝到一顆失控的橡膠巨石...

好萊塢影星克隆尼一家入籍法國 川普發文酸「好消息」再開嗆

好萊塢影星喬治克隆尼、其妻阿瑪爾及2名子女日前正式取得法國國籍，美國總統川普則於12月31日上真實社群發文，一邊指責克隆...

川普撤離3市國民兵 預告犯罪飆高還會回來

美國總統川普今天表示，政府正將國民兵撤出芝加哥、洛杉磯和波特蘭，但他同時在社群媒體發文指出，若犯罪率上升，聯邦部隊將會「...

川普政府對委內瑞拉石油業實施新制裁 擴大對馬杜洛政權施壓

隨著川普政府擴大對委內瑞拉總統馬杜洛施壓，美國周三對四家據稱涉足委內瑞拉石油業的公司及相關油輪實施制裁。

紐約時報廣場跨年水晶球歷來最大 寒冬飛雪迎2026

美國紐約著名地標「時報廣場」（Times Square）將以歷來最大水晶球迎接2026年的到來，但跨年夜天氣惡劣，預計氣...

紐約瘋跨年 時報廣場群眾無懼低溫

全球主要城市跨年倒數最後一站美國紐約時報廣場，今天照例吸引大量無懼寒風的旅客聚集。紐約入夜後體感溫度低於攝氏零度，體驗跨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。