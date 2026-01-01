好萊塢影星克隆尼一家入籍法國 川普發文酸「好消息」再開嗆

好萊塢影星喬治克隆尼、其妻阿瑪爾及2名子女日前正式取得法國國籍，美國總統川普則於12月31日上真實社群發文，一邊指責克隆尼夫婦是「史上最糟糕的政治預言家」，一邊批評法國「正深陷嚴重的犯罪問題」。

POLITICO查閱的官方文件顯示，克隆尼一家入籍是在法國外交部長的請求下獲准。一封日期為10月20日、寄給負責公民身分程序的內政部長努涅斯（Laurent Nuñez）的信件中，外交部長巴霍（Jean-Noël Barrot）建議，透過所謂的「citoyen émérite」（傑出公民）程序，授予克隆尼一家法國國籍。巴霍的發言人證實，相關請求確實由他提出。克隆尼的發言人則未立即回應。

克隆尼在美國與民主黨高層關係密切，並曾在敦促前總統拜登2024年放棄連任發揮重要作用，也與川普交惡。川普4月曾在真實社群發文，稱克隆尼是「假電影演員」，在得知被他形容為「史上最糟糕的政治預言家之二」的克隆尼夫婦正式成為法國公民後，再度發文表示：「好消息！」

川普指出，「遺憾的是」，法國正深陷嚴重的犯罪問題，原因在於其對移民問題的處理「糟糕透頂」，情況類似拜登執政時期的美國，同時重提克隆尼在那場「如今惡名昭彰」的總統辯論後，於一場募款活動中「拋棄」拜登，轉而支持賀錦麗，同時嘲諷賀錦麗正與民主黨籍的「最糟糕州長們」角力，包括明尼蘇達州州長華茲與加州州長紐森。

川普寫道：「克隆尼靠政治博到的版面，比他那幾部少得可憐、而且完全平庸的電影還多。他根本算不上什麼電影明星，只是一個普通人，卻整天對政治裡的常識指指點點、抱怨個沒完。」

France 24報導，克隆尼曾坦言，即使上過約400天的法語課，法語仍然說得不好。而他們一家入籍消息曝光之際，正值法國1日起實施新移民法規，提高入籍語言門檻。法國內政部部長級代表韋德倫（Marie-Pierre Vedrenne）受訪時表示，她理解部分民眾對此產生「雙重標準」的觀感，並強調「必須謹慎看待對外所傳遞的訊息」。