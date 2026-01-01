快訊

府前升旗和韓國瑜自拍被誇像「她」 鄭麗文：我會樂一整年

福原愛再婚又懷孕！小王扶正仍遺憾 親認「這件事一直很後悔」

聽新聞
0:00 / 0:00

紐約時報廣場跨年水晶球歷來最大 寒冬飛雪迎2026

中央社／ 紐約31日綜合外電報導
2026新年倒數水晶球高懸於時代廣場上空。美聯社
2026新年倒數水晶球高懸於時代廣場上空。美聯社

美國紐約著名地標「時報廣場」（Times Square）將以歷來最大水晶球迎接2026年的到來，但跨年夜天氣惡劣，預計氣溫將降至攝氏0度左右並伴隨飄雪，恐創下近年最冷紀錄。

⭐2025總回顧

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這顆被命名為「星座球」（Constellation Ball）的水晶球，是在這個著名的曼哈頓中城十字路口迎接新年的第9代水晶球，它的直徑達3.8公尺左右，重量約略超過5443公斤。

這顆水晶球鑲有5280片圓形的沃特福（Waterford）水晶，分為3.8公分、7.6公分和10.2公分3種不同尺寸，並配有LED燈盤。水晶的形狀也一改自1999年以來歷代水晶球所見的三角形設計。

活動主辦方「時報廣場一號大樓」（One TimesSquare）透過聲明表示：「每種新尺寸的水晶都具有獨特的設計，代表著水晶球永恆積極的精神。」

不過根據美聯社報導，這可能會是紐約近年來最冷的跨年夜水晶球降球儀式。

除了閃耀的水晶球，預期參加跨年的數十萬名民眾還必須對抗惡劣天氣。氣象預報顯示，元旦凌晨時報廣場氣溫將降至約攝氏0度，且可能伴隨飄雪。

美國民間天氣預報服務公司AccuWeather氣象學家法洛（Jesse Ferrell）表示，紐約午夜的氣溫可能會是「自2017年底、2018年初以來最冷的一次」。

除了東岸的低溫，在西岸南加州巴沙迪納（Pasadena），參與著名「玫瑰花車遊行」（RoseParade）的行進樂隊、花車和成群觀眾也可能將遭遇元旦罕見的降雨甚至雷鳴。

這場歷史悠久的第137屆玫瑰花車大遊行，過去20年來登場時始終不曾碰上下雨天，但本週降雨預報卻持續增加。

AccuWeather氣象學家費里克（John Feerick）說：「看來會是個濕冷的遊行。雨可能不會一直下，但可能會有幾陣相當大的傾盆大雨，也不排除伴隨幾聲雷鳴。」

在其他地方，拉斯維加斯也可能會下雨，當地數間賭場將從屋頂施放煙火。

在田納西州納希維爾（Nashville）公園舉行的跨年活動期間，氣溫將在攝氏零下1.1度左右。

紐奧良（New Orleans）在密西西比河沿岸舉行免費音樂會和煙火表演時，氣溫將在攝氏約7度左右。

跨年 紐約

延伸閱讀

紐約瘋跨年 時報廣場群眾無懼低溫

北市跨年活動一小時完成疏運 北捷曝比去年少了2.5萬人次

城市安全優先 北京景區商圈分區跨年夯

愛情萬歲修復版亞洲首映 大安森林公園千人齊聚跨年

相關新聞

影／180公斤仿製巨石暴走！迪士尼員工肉身擋下道具滾向觀眾

美國佛州迪士尼樂園園方12月31日表示，一名「印第安納瓊斯」主題遊樂設施的工作人員為保護現場遊客，衝到一顆失控的橡膠巨石...

川普撤離3市國民兵 預告犯罪飆高還會回來

美國總統川普今天表示，政府正將國民兵撤出芝加哥、洛杉磯和波特蘭，但他同時在社群媒體發文指出，若犯罪率上升，聯邦部隊將會「...

好萊塢影星克隆尼一家入籍法國 川普發文酸「好消息」再開嗆

好萊塢影星喬治克隆尼、其妻阿瑪爾及2名子女日前正式取得法國國籍，美國總統川普則於12月31日上真實社群發文，一邊指責克隆...

紐約時報廣場跨年水晶球歷來最大 寒冬飛雪迎2026

美國紐約著名地標「時報廣場」（Times Square）將以歷來最大水晶球迎接2026年的到來，但跨年夜天氣惡劣，預計氣...

紐約瘋跨年 時報廣場群眾無懼低溫

全球主要城市跨年倒數最後一站美國紐約時報廣場，今天照例吸引大量無懼寒風的旅客聚集。紐約入夜後體感溫度低於攝氏零度，體驗跨...

美對台軍售洛克希德馬丁拿下3.285億美元合約 助強化台灣空軍戰力

美國國防部周三表示，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）獲得一份涉及對台軍售的合約，以滿足華府所稱台灣空軍的「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。