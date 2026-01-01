快訊

府前升旗和韓國瑜自拍被誇像「她」 鄭麗文：我會樂一整年

福原愛再婚又懷孕！小王扶正仍遺憾 親認「這件事一直很後悔」

美對台軍售洛克希德馬丁拿下3.285億美元合約 助強化台灣空軍戰力

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
洛克希德馬丁獲得最高金額3.285億美元大單，提供台灣強化版IRST系統。美聯社
洛克希德馬丁獲得最高金額3.285億美元大單，提供台灣強化版IRST系統。美聯社

美國國防部周三表示，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）獲得一份涉及對台軍售的合約，以滿足華府所稱台灣空軍的「緊急作戰需求」。

⭐2025總回顧

美國國防部發表聲明指出，這項合約上限金額為3.285億美元，其中1.573億美元的外國軍售資金已在簽約時撥付。

合約內容包括採購與交付55套紅外線搜索和追蹤軍團增強型感測器（Infrared Search and Track Legion Enhanced Sensor）吊艙、處理器、吊艙儲存箱和處理器儲存箱，以滿足台灣空軍的緊急作戰需求。

合約工作將在佛羅里達州奧蘭多進行，預計於2031年6月前完成。

國防部 美國國防 軍售

延伸閱讀

共軍宣布軍演結束…國防部：仍有共軍機艦逗留 維持適切應處機制

共軍軍演嘉義F-16V空軍四聯隊起降頻率增？ 空軍基地：未升高戰備層級

隨時到台北？央視釋解放軍戰機「俯瞰」台北101畫面

應對軍演…國防部「已律定交戰規則」 授權艦指部、空作部、作戰區進行反制

相關新聞

影／180公斤仿製巨石暴走！迪士尼員工肉身擋下道具滾向觀眾

美國佛州迪士尼樂園園方12月31日表示，一名「印第安納瓊斯」主題遊樂設施的工作人員為保護現場遊客，衝到一顆失控的橡膠巨石...

川普撤離3市國民兵 預告犯罪飆高還會回來

美國總統川普今天表示，政府正將國民兵撤出芝加哥、洛杉磯和波特蘭，但他同時在社群媒體發文指出，若犯罪率上升，聯邦部隊將會「...

好萊塢影星克隆尼一家入籍法國 川普發文酸「好消息」再開嗆

好萊塢影星喬治克隆尼、其妻阿瑪爾及2名子女日前正式取得法國國籍，美國總統川普則於12月31日上真實社群發文，一邊指責克隆...

紐約時報廣場跨年水晶球歷來最大 寒冬飛雪迎2026

美國紐約著名地標「時報廣場」（Times Square）將以歷來最大水晶球迎接2026年的到來，但跨年夜天氣惡劣，預計氣...

紐約瘋跨年 時報廣場群眾無懼低溫

全球主要城市跨年倒數最後一站美國紐約時報廣場，今天照例吸引大量無懼寒風的旅客聚集。紐約入夜後體感溫度低於攝氏零度，體驗跨...

美對台軍售洛克希德馬丁拿下3.285億美元合約 助強化台灣空軍戰力

美國國防部周三表示，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）獲得一份涉及對台軍售的合約，以滿足華府所稱台灣空軍的「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。