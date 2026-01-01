美對台軍售洛克希德馬丁拿下3.285億美元合約 助強化台灣空軍戰力
美國國防部周三表示，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）獲得一份涉及對台軍售的合約，以滿足華府所稱台灣空軍的「緊急作戰需求」。
美國國防部發表聲明指出，這項合約上限金額為3.285億美元，其中1.573億美元的外國軍售資金已在簽約時撥付。
合約內容包括採購與交付55套紅外線搜索和追蹤軍團增強型感測器（Infrared Search and Track Legion Enhanced Sensor）吊艙、處理器、吊艙儲存箱和處理器儲存箱，以滿足台灣空軍的緊急作戰需求。
合約工作將在佛羅里達州奧蘭多進行，預計於2031年6月前完成。
