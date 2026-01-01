快訊

府前升旗和韓國瑜自拍被誇像「她」 鄭麗文：我會樂一整年

福原愛再婚又懷孕！小王扶正仍遺憾 親認「這件事一直很後悔」

紐約瘋跨年 時報廣場群眾無懼低溫

中央社／ 紐約31日專電

全球主要城市跨年倒數最後一站美國紐約時報廣場，今天照例吸引大量無懼寒風的旅客聚集。紐約入夜後體感溫度低於攝氏零度，體驗跨年除了長時間等待，還得通過嚴格安檢。

⭐2025總回顧

為迎接盛大跨年倒數，紐約曼哈頓時報廣場周邊道路自美東時間31日中午起陸續封閉，車輛不得進入，路邊禁止停車，警方上午逐步清空廣場管制區域。

下午3時起，入口處久候多時的民眾視場內人潮狀況陸續進入管制區，並依警方指示前往安排區域。遊客進場後若離開再進入，將再循進場路線進出，由於人潮洶湧，進出都需極長時間。

進場民眾禁止攜帶背包、大型提袋、傘具、無人機、酒精飲料與野餐墊等物品，場內不設臨時廁所，民眾只能向場內店家借用。

廣場中心多為媒體報導與贊助業者區，美媒自晚間6時起陸續進行長時間直播。位於廣場中央時報廣場一號大樓樓頂的大型水晶球，每年跨年時刻在歡呼聲中降下。

美國近期傳出多起槍擊事件，警方在倒數活動期間高度戒備，地面設置大型路障，嚴控進出場人潮，直升機連續2天不間斷在曼哈頓各區飛行。

曼哈頓入夜後體感溫度低於攝氏零度，大批人潮得長時間忍受寒風與低溫，但阻擋不了體驗跨年倒數時刻的全球旅客。

跨年 紐約時報 時報廣場

延伸閱讀

北市跨年活動一小時完成疏運 北捷曝比去年少了2.5萬人次

城市安全優先 北京景區商圈分區跨年夯

愛情萬歲修復版亞洲首映 大安森林公園千人齊聚跨年

台東跨年／錯過虧大了！張惠妹壓軸飆唱70分鐘 「吳麗萍」神曲超狂

相關新聞

影／180公斤仿製巨石暴走！迪士尼員工肉身擋下道具滾向觀眾

美國佛州迪士尼樂園園方12月31日表示，一名「印第安納瓊斯」主題遊樂設施的工作人員為保護現場遊客，衝到一顆失控的橡膠巨石...

川普撤離3市國民兵 預告犯罪飆高還會回來

美國總統川普今天表示，政府正將國民兵撤出芝加哥、洛杉磯和波特蘭，但他同時在社群媒體發文指出，若犯罪率上升，聯邦部隊將會「...

好萊塢影星克隆尼一家入籍法國 川普發文酸「好消息」再開嗆

好萊塢影星喬治克隆尼、其妻阿瑪爾及2名子女日前正式取得法國國籍，美國總統川普則於12月31日上真實社群發文，一邊指責克隆...

紐約時報廣場跨年水晶球歷來最大 寒冬飛雪迎2026

美國紐約著名地標「時報廣場」（Times Square）將以歷來最大水晶球迎接2026年的到來，但跨年夜天氣惡劣，預計氣...

紐約瘋跨年 時報廣場群眾無懼低溫

全球主要城市跨年倒數最後一站美國紐約時報廣場，今天照例吸引大量無懼寒風的旅客聚集。紐約入夜後體感溫度低於攝氏零度，體驗跨...

美對台軍售洛克希德馬丁拿下3.285億美元合約 助強化台灣空軍戰力

美國國防部周三表示，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）獲得一份涉及對台軍售的合約，以滿足華府所稱台灣空軍的「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。