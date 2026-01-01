紐約瘋跨年 時報廣場群眾無懼低溫
全球主要城市跨年倒數最後一站美國紐約時報廣場，今天照例吸引大量無懼寒風的旅客聚集。紐約入夜後體感溫度低於攝氏零度，體驗跨年除了長時間等待，還得通過嚴格安檢。
為迎接盛大跨年倒數，紐約曼哈頓時報廣場周邊道路自美東時間31日中午起陸續封閉，車輛不得進入，路邊禁止停車，警方上午逐步清空廣場管制區域。
下午3時起，入口處久候多時的民眾視場內人潮狀況陸續進入管制區，並依警方指示前往安排區域。遊客進場後若離開再進入，將再循進場路線進出，由於人潮洶湧，進出都需極長時間。
進場民眾禁止攜帶背包、大型提袋、傘具、無人機、酒精飲料與野餐墊等物品，場內不設臨時廁所，民眾只能向場內店家借用。
廣場中心多為媒體報導與贊助業者區，美媒自晚間6時起陸續進行長時間直播。位於廣場中央時報廣場一號大樓樓頂的大型水晶球，每年跨年時刻在歡呼聲中降下。
美國近期傳出多起槍擊事件，警方在倒數活動期間高度戒備，地面設置大型路障，嚴控進出場人潮，直升機連續2天不間斷在曼哈頓各區飛行。
曼哈頓入夜後體感溫度低於攝氏零度，大批人潮得長時間忍受寒風與低溫，但阻擋不了體驗跨年倒數時刻的全球旅客。
