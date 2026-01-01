川普撤離3市國民兵 預告犯罪飆高還會回來

快訊

中央社／ 華盛頓31日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普今天表示，政府正將國民兵撤出芝加哥、洛杉磯和波特蘭，但他同時在社群媒體發文指出，若犯罪率上升，聯邦部隊將會「回來」。

法新社和路透社報導，這位共和黨籍總統在重掌政權的首年，便向多個民主黨主政的城市派遣部隊，他稱此舉是為了打擊非法移民與犯罪，但他在美國各城市部署軍隊的行動接連遭法院阻撓。

地方首長痛批此舉為獨裁式的權力擴張，隨即發動一連串法律攻防並接連勝訴。美國最高法院上週更擋下芝加哥的部署軍隊計畫。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）" target="_blank">發文表示：「我們正將國民兵撤出芝加哥、洛杉磯和波特蘭，儘管正是因為這些偉大的愛國者駐守，這些城市的犯罪率才大幅下降，且完全歸功於此。」

川普在跨年夜發文表示，若非聯邦政府出手介入，這3座城市「早就完蛋了」。

川普還說：「等到犯罪率再次開始飆升時，我們還會回來，或許會以一種截然不同且更強大的方式回來。這只是時間早晚的問題。」

自1月重返白宮以來，部署國民兵部隊已成為川普在移民與犯罪問題上，採取強硬政策的核心手段。

現年79歲、身為億萬富翁與前實境秀主持人的川普也曾派遣國民兵進駐首都華盛頓以及田納西州的曼菲斯（Memphis），並威脅要將部隊派往舊金山。

由於在法律訴訟中節節敗退，川普政府過去數週已陸續從芝加哥、洛杉磯及波特蘭撤離部分國民兵。

川普 社群媒體 芝加哥

