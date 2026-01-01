聽新聞
0:00 / 0:00
影／180公斤仿製巨石暴走！迪士尼員工肉身擋下道具滾向觀眾
美國佛州迪士尼樂園園方12月31日表示，一名「印第安納瓊斯」主題遊樂設施的工作人員為保護現場遊客，衝到一顆失控的橡膠巨石前方，成功擋下這個重約181公斤的道具，但在過程中受傷。
⭐2025總回顧
NBC新聞報導，事發地點為迪士尼好萊塢夢工場，遊客當時正準備觀賞「印第安納瓊斯壯觀特技秀」（Indiana Jones Epic Stunt Spectacular）。就在重現電影「法櫃奇兵」經典橋段時，巨大的彈跳圓球脫離原本的軌道，朝觀眾席方向滾去。
部分遊客起初似乎將這起突發狀況視為趣味橋段，但短暫的笑聲很快轉為擔憂。就在此時，一名園區員工跑到人群的前方，伸出前臂準備正面承受撞擊，卻仍不敵這顆仿製巨石，被撞倒在地。儘管他成功阻止道具繼續朝觀眾席滾動，但在遭撞擊後一度倒地不起，其他工作人員隨即趕來協助。
根據迪士尼樂園官方部落格說明，該道具球由橡膠製成，重量約181公斤。完整記錄這起驚險瞬間的影片隨後在網路上瘋傳。迪士尼發言人證實事件確實發生，但未進一步說明事故的確切發生時間，或該名員工的傷勢程度。
迪士尼表示：「我們目前專注於支持這位正在復原中的工作人員。安全始終是我們工作的核心，待安全團隊完成對事件的審查後，該表演環節將進行調整。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言