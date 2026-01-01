曼達尼將就任 紐時：首位可蘭經宣誓紐約市長

快訊

中央社／ 紐約31日專電

紐約市首位穆斯林市長曼達尼將在美東時間跨年時刻就職，「紐約時報」報導，曼達尼在2場就職活動中，將手按具有象徵意義的3本可蘭經宣誓，代表信仰、認同與紐約歷史等元素。

2025年11月以過半選票當選紐約市長的曼達尼（Zohran Mamdani），將在美東時間2016年1月1日零時、時報廣場舉行大型倒數時刻同步宣示就職，成為紐約首位穆斯林與千禧世代的市長。

為宣示紐約基建精神與歷史傳承，首場就職活動在市政廳廣場下方地鐵站舉行，僅有少數家族成員與幕僚出席，紐約州總檢察長詹樂霞（Letitia James）主持儀式。

第2場公開就職活動於2016年1月1日上午11時於市政廳廣場舉行，網上登記的數千名民眾將出席。紐約市選出的左派大將聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）發表開場演說，聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）主持宣誓，儀式後舉行強調多元族裔參與的街頭慶祝活動。

紐約時報（New York Times）報導，曼達尼將手按伊斯蘭可蘭經宣誓。資深幕僚拉希姆（Zara Rahim）表示，私人就職儀式將使用曼達尼祖父與非洲拉丁裔作家暨史學者向柏格（Arturo Schomburg）的兩本可蘭經；公開儀式則使用祖父與父親的可蘭經。

紐約公共圖書館中東與伊斯蘭研究館長阿比德（Hiba Abid）向紐時指出，紐約市民將有一位在非洲烏干達出生，使用可蘭經宣誓的穆斯林市長，選擇向伯格的可蘭經具高度象徵意義，帶來信仰、認同與紐約歷史等元素。

美國已有數位政治人物與法官使用可蘭經宣誓就職，34歲的曼達尼是首位使用可蘭經宣誓的紐約市長。

曼達尼競選政見以「可負擔」生活為核心，將接替貪腐醜聞纏身的現任市長亞當斯（Eric Adams），近期任命市府內閣成員引起矚目。

屬進步派的台裔前勞工部代理部長蘇維思（JulieSu）將任首度設立的「經濟正義副市長」、前市府官員柏佐格（Leila Bozorg）出任住房與城市規畫副市長、曼哈頓第3學區總監塞繆爾茲（Kamar Samuels）任教育總監。

