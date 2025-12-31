快訊

觀察共軍軍演 李文忠：採購戰車自走砲 已不符未來戰爭需求

中共稱俯瞰台北101 揭密解放軍「雙尾蠍無人機」是何方神聖

畢書盡自責唱歌忘詞 直呼「出門前老婆才提醒過」

尚有520萬頁待閱！美司法部曝公布時間恐延後 艾普斯坦檔案等1月底

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導
美國司法部透露，已故性罪犯金融家艾普斯坦相關刑事調查檔案尚有520萬頁待檢閱。圖為12月23日，美國政府公佈的一批與艾普斯坦有關的新文件。法新社
美國司法部透露，已故性罪犯金融家艾普斯坦相關刑事調查檔案尚有520萬頁待檢閱。圖為12月23日，美國政府公佈的一批與艾普斯坦有關的新文件。法新社

路透社報導，美國司法部透露，已故性罪犯金融家艾普斯坦相關刑事調查檔案尚有520萬頁待檢閱，作業料將持續至明年1月底，使得檔案公布時間恐比國會要求的本月19日晚許多。

⭐2025總回顧

美國司法部上週表示，他們發現額外100萬餘份可能與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有關的文件。而據路透社今天見過的政府文件，美國司法部說，其刑事司和國家安全司及美國聯邦調查局（FBI）與紐約南區聯邦檢察官辦公室共4個單位，合計將動員400名律師，在明年1月5至23日間檢閱相關檔案。

這份文件還指出，參與這項任務的機關主管為了招募律師，提供遠距工作及休假獎勵等誘因，而這些律師預計每天要花3至5小時檢閱約1000份文件。

美國國會11月18日在兩黨議員普遍支持下通過「艾普斯坦檔案透明法」（Epstein Files Transparency Act），要求將艾普斯坦相關檔案全部公開，且所有文件經對犯罪被害人資訊進行保護處理後，須在12月19日前公布。

美國總統川普（Donald Trump）隔天便簽署法案並下令美國司法部公布檔案，但至今公布的資料遭到大幅遮蔽，令一些共和黨人不滿，無助在明年美國期中選舉前平息艾普斯坦醜聞對選情的威脅。

美國司法部在2019年以性販運罪名起訴艾普斯坦，同年他被發現陳屍紐約監獄，死因判定為自殺。

川普在1990年代至2000年代初期與艾普斯坦有社交往來。但川普曾表示，兩人交情在2000年代中期結束，他也從不知道艾普斯坦的性虐待行為。

檔案 司法 美國 川普

延伸閱讀

「讓他們難堪」！川普喊話美司法部 公布與艾普斯坦案有關民主黨人士

淫魔檔案再公布／川普至少搭乘8次淫魔私人飛機

淫魔死前曾寫信給狼醫稱「總統也喜歡稚嫩女孩」司法部：假信件

檢方電郵揭露 川普曾搭艾普斯坦私人飛機8次

相關新聞

愛畫大餅？馬斯克稱「這些預言」今年將成真 年末回顧全落空

億萬富豪馬斯克發下許多豪語，承諾將在2025年成真。不過回頭檢視發現，最後落空收場。

尚有520萬頁待閱！美司法部曝公布時間恐延後 艾普斯坦檔案等1月底

路透社報導，美國司法部透露，已故性罪犯金融家艾普斯坦相關刑事調查檔案尚有520萬頁待檢閱，作業料將持續至明年1月底，使得...

美國加州內陸晚間發生規模5.3地震 民眾回報有感

美國地質調查局（USGS）表示，美國加州蘇珊維爾（Susanville）30日晚間發生一起規模5.3的地震。

好冷！紐約時報廣場跨年夜「體感-7度」場內不設廁所、安檢嚴密

紐約時報廣場跨年秀將從12月31日晚6時開始，預計今年仍將吸引百萬訪客。紐約市當局表示已做好安保預案且沒有可信威脅。不過...

美流感病例飆至750萬、3100人死亡 醫：快打疫苗還不遲

聯邦疾病防治中心(CDC)最新數據顯示，全美流感病例已迅速增加到至少750萬例，其中多達8萬1000人住院、3100人死...

富豪瘋「黃金簽證」 喬治克隆尼入籍法國 這些國家也受歡迎

福斯數位新聞(Fox News Digital)30日報導，過去一年美國富豪之間掀起透過投資取得他國「黃金簽證」(gol...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。