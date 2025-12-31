快訊

愛畫大餅？馬斯克稱「這些預言」今年將成真 年末回顧全落空

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
億萬富豪馬斯克。路透
億萬富豪馬斯克發下許多豪語，承諾將在2025年成真。不過回頭檢視發現，最後落空收場。

⭐2025總回顧

馬斯克2025年7月在特斯拉財報會議上說，相信特斯拉的自駕計程車服務，將在2025年底前涵蓋美國半數人口。然而，目前這種服務僅限於德州奧斯汀。

馬斯克在2024年還說：「空無一人的特斯拉，（2025年）6月將在奧斯汀上路。這並非遙不可及的虛構場景，再過五、六個月就會實現」，儘管自駕計程車確實在差不多的時間點，出現在奧斯汀街頭，卻非空無一人。

德州監管當局說，特斯拉的自駕等級仍須人類在車內監督。馬斯克之後數度承諾，配備安全監督員，只是在頭幾個月確保安全，年底前就會撤除。他上周貼出搭乘全無人自駕車的影片，但這似乎只是測試，當地客戶回報，截至12月底車上仍有監督員。

此外，馬斯克2011年接受華爾街日報訪問時，承諾要在十年內送人上火星。他2016年在Recode's Code大會上，把送人上火星的時間點延後至2021，預測SpaceX將在2018年發射火箭到火星，隨後啟動載人任務。但到2025年結束之際，人類仍未踏上火星。

川普重返白宮之初，馬斯克出掌政府效率部（DOGE），承諾要刪減2兆美元，大砍資金的「浪費、欺騙、濫用」，這個目標後來降至1兆美元，跟著又下修至數千億美元。

據紐約時報及卡托研究所（Cato Institute）分析，DOGE並未省到錢，DOGE宣稱取消的很多合約，仍持續有效。2025年前11個月，聯邦政府開支較2024年同期增加約2,480億美元。

馬斯克 特斯拉

相關新聞

愛畫大餅？馬斯克稱「這些預言」今年將成真 年末回顧全落空

億萬富豪馬斯克發下許多豪語，承諾將在2025年成真。不過回頭檢視發現，最後落空收場。

美國加州內陸晚間發生規模5.3地震 民眾回報有感

美國地質調查局（USGS）表示，美國加州蘇珊維爾（Susanville）30日晚間發生一起規模5.3的地震。

好冷！紐約時報廣場跨年夜「體感-7度」場內不設廁所、安檢嚴密

紐約時報廣場跨年秀將從12月31日晚6時開始，預計今年仍將吸引百萬訪客。紐約市當局表示已做好安保預案且沒有可信威脅。不過...

美流感病例飆至750萬、3100人死亡 醫：快打疫苗還不遲

聯邦疾病防治中心(CDC)最新數據顯示，全美流感病例已迅速增加到至少750萬例，其中多達8萬1000人住院、3100人死...

富豪瘋「黃金簽證」 喬治克隆尼入籍法國 這些國家也受歡迎

福斯數位新聞(Fox News Digital)30日報導，過去一年美國富豪之間掀起透過投資取得他國「黃金簽證」(gol...

H-1B新規公布 第1級申請者中籤機率大減48%

美國公民暨移民服務局(USCIS)29日透過聯邦公報(Federal Register)公布2027財年的H-1B簽證加...

