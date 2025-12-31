左派曼達尼元旦就職紐約市長 任內勢將與川普交鋒

快訊

中央社／ 紐約31日綜合外電報導
美國左派新星曼達尼將於明天宣誓就任紐約市長。圖／法新社

美國左派新星曼達尼（Zohran Mamdani）將於明天宣誓就任紐約市長，預料其任內將與總統川普（Donald Trump）劍拔弩張。

法新社報導，當午夜鐘聲響起、迎來2026年後，曼達尼將在一處廢棄地鐵站宣誓就職，正式接掌美國最大城市，成為紐約市首位穆斯林市長。

曼達尼辦公室表示，選擇如此低調的宣誓地點，反映出他對勞工階層的承諾。這位34歲民主黨人一年前幾乎可說是默默無聞，他在競選時主打解決高漲的生活成本。

不過，曼達尼能否實現雄心勃勃的政見仍有待觀察，其中包括凍結房租、普及化托育與免費公車等。而紐約大學（New York University）講師凱恩（JohnKane）說，選戰一結束，選民會開始更注重政績。

川普的作為可能至關重要。這位共和黨人本身也是紐約客，曾多次批評曼達尼，不過兩人11月在白宮會談時，氣氛出乎意料地友好。

哥倫比亞大學（Columbia University）政治分析家暨教授密契爾（Lincoln Mitchell）表示，從曼達尼的角度來看，那次會面「堪稱再好不過」。

但他也警告，兩人的關係可能迅速惡化。其中一個引爆點，可能是川普在全美擴大打擊移民時突襲移民的行動。曼達尼已承諾會保護移民族群。

川普在11月市長選舉前也曾威脅，若曼達尼當選，他將削減給紐約市的聯邦經費，還稱曼達尼是「共產主義瘋子」。曼達尼則說，他認為川普是個法西斯主義者。

曼達尼將於午夜時分進行私人宣誓儀式，展開為期4年的市長任期，儀式將由成功起訴川普詐欺的紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）主持。

更大型的公開就職典禮定於明天舉行，屆時聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）與眾議員歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）等曼達尼的左翼盟友將致詞，預計約4000名持票嘉賓將在市政廳外參加盛會。

曼達尼團隊也規劃舉辦街區派對，讓數以萬計的紐約市民能在沿百老匯（Broadway）的街邊觀禮區一同觀看典禮。

