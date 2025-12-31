砍計劃生育協會資金 美上訴法院允許在22州執行

快訊

中央社／ 波士頓30日綜合外電報導

美國聯邦上訴法院今天裁定，川普政府可在數個民主黨主政州實施其代表性稅收與國內政策法案中的一項條款，這項條款剝奪執行墮胎手術的計劃生育協會醫療中心的醫療補助資金。

路透社報導，總部設於波士頓的聯邦第一巡迴上訴法院由3名法官組成的合議庭，應政府要求暫緩執行一名下級法院法官先前發布的禁制令。這項禁制令原本禁止這項法律在22個州與哥倫比亞特區實施。

這是上訴法院再次撤銷聯邦地區法院法官塔萬尼（Indira Talwani）阻止這項法律實施的命令。此前，第一巡迴上訴法院已於12月12日推翻塔萬尼在「美國計劃生育協會」（Planned Parenthood）提起的另一案中所做的裁決。塔萬尼原先認為這項法律違反美國憲法。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）的發言人在聲明中表示，對這項裁決感到失望，但表示邦塔仍致力於「確保弱勢的加州居民能獲得所需的醫療保健服務」。邦塔為民主黨籍，此案是由他與康乃狄克州和紐約州的州檢察長共同主導。

美國計劃生育協會沒有回覆置評請求。

由共和黨掌控的國會通過的「大而美法案」（OneBig Beautiful Bill Act）中規定，如果提供計劃生育與生殖健康服務的免稅組織執行墮胎手術，且在2023年會計年度獲得超過80萬美元的醫療補助（Medicaid）資金，就不得再獲得醫療補助資金。

計劃生育協會表示，這項法案本來就是針對其組織而設，自川普7月簽署成法以來，已導致至少其中20個醫療中心關閉。

