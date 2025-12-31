美國審查索馬利亞裔公民入籍案 不排除褫奪國籍

快訊

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導

美國川普（Donald Trump）政府今天表示正針對索馬利亞裔美國公民進行移民案件審查，若發現入籍過程中涉及詐騙，將予以褫奪國籍或撤銷其公民身分。

路透社報導，國土安全部助理部長麥勞夫林（TriciaMcLaughlin）發布聲明指出，「根據美國法律，如果個人以詐騙手段取得公民身分，就構成褫奪國籍的基礎」。這項聲明最早由福斯新聞（Fox News）報導，並經白宮於社群媒體轉載。

褫奪國籍在美國法律實務中相當罕見，且程序有可能耗上好幾年。根據移民法律資源中心（ImmigrantLegal Resource Center）統計，1990年至2017年間全美每年平均僅處理約11起此類案件。

自1月上任以來，共和黨籍的川普持續推動強硬移民政策，包括大規模遣返、撤銷簽證與綠卡，以及審查移民的社群媒體發言與過往言論。

人權團體普遍譴責川普的相關政策，認為此舉損害正當法律程序、言論自由等權利。川普及其盟友則主張此政策意在提升國內安全。

聯邦官員近幾週來把明尼蘇達州的索馬利亞社群，形容為涉及數百萬美元聯邦社福資金詐騙的「熱點」。移民權益倡議者則表示，政府正以詐騙調查為由，擴大打擊索馬利亞裔移民。

聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）日前表示，FBI已「大舉」調派調查資源與人力前往明尼蘇達州。這是川普政府針對該州索馬利亞移民所推動的最新詐騙調查行動。

另外，美國衛生及公共服務部（HHS）今天則表示，已全面暫停對明尼蘇達州的托育補助撥款。往後，HHS兒童暨家庭管理署（Administration forChildren and Families）的經費「需附上正當理由、收據或照片證明」後始能撥付。

對此，明尼蘇達州民主黨籍州長華茲（Tim Walz）表示，州政府「多年來一直打擊詐欺行為」，並批評川普「將議題政治化，藉機取消有助於明尼蘇達州民眾的相關計畫」。

索馬利亞 移民 川普

