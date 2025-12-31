政治力變現！川普集團推5檔「美國製」ETF 亮點與風險並存

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普媒體與科技集團30日宣布，在紐約證交所推出以美國製造、美國優先為主軸的五檔ETF，，試圖將政治不確定性轉化為投資題材。法新社
川普媒體與科技集團30日宣布，在紐約證交所推出以美國製造、美國優先為主軸的五檔ETF，，試圖將政治不確定性轉化為投資題材。法新社

美國總統川普相關的ETF正式登場。Truth Social母公司川普媒體與科技集團（Trump Media & Technology Group）周二宣布，在紐約證交所推出以美國製造、美國優先為主軸的五檔ETF，涵蓋國防、能源、科技與不動產等產業，試圖將政治不確定性轉化為投資題材。

這批ETF的推出，等同測試政治權力是否真能成為可長期投資的主題。分析指出，這五檔ETF的部分持股配置有別於傳統同類型基金，例如將科技股納入防務ETF、把公用事業與傳統能源同時納入能源基金，產品差異化明顯。

不過，市場仍難判斷川普本人能在多大程度上影響基金走勢。他的政策立場與即時發言，是否會放大市場波動，甚至引發利益衝突疑慮，仍有待觀察。川普已於2024年12月將Trump Media持股全數轉入信託，但市場對政治與投資高度綁定的模式保持戒心。

回顧歷史，主題型ETF常在市場熱潮後段推出，費用偏高，且隨話題退燒，績效表現未必理想。Truth Social ETF的費用率約0.65%，高於一般指數型ETF的平均水準。消息公布後，Trump Media股價下跌4.5%至12.57美元，顯示投資人態度審慎。

