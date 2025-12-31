輝達傳擬斥資30億美元收購以色列AI21 Labs 網羅高學歷AI專業人才

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
輝達正計劃在以色列大舉擴張。路透
以色列財經報紙《Calcalist》周二報導，輝達（NVIDIA）正就收購以色列 AI 新創公司 AI21 Labs 進入深入協商，交易金額可能高達 30 億美元。

AI21 在 2023 年一輪籌資中估值為 14 億美元，輝達和 Alphabet 旗下的 Google 均參與這輪融資。

沙舒亞（Amnon Shashua）和另外兩人在2017年共同創立了AI21，受惠於AI熱潮，吸引創投公司在內投資人的興趣。沙舒亞也是自動駕駛技術開發商 Mobileye 的創辦人暨執行長。

Calcalist報導，AI21 求售許久，和輝達協商最近幾周已有顯著進展。報導指出，輝達對 AI21 的主要興趣似乎是在 200 名員工的團隊，這些人多數擁有高學歷，且「具備人工智慧開發方面的稀有專業知識」。

據Calcalist報導，收購 AI21 的交易金額預料介於 20 億至 30 億美元之間。

輝達正計劃在以色列大舉擴張，在海法港口城市南邊的基里亞特提翁（Kiryat Tivon）興建一座可容納多達 1 萬名員工的研發中心。輝達執行長黃仁勳曾將以色列形容為輝達的「第二個家」。

輝達表示，這座園區完工後將包含多達 16 萬平方公尺的辦公空間、公園和公共區域，占地 22 英畝，設計靈感來自輝達位於加州聖塔克拉拉的總部。輝達預計工程將於 2027 年動工，並計畫於 2031 年開始首批進駐。

以色列 設計 團隊

