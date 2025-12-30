川普稱曾討論赦免尼坦雅胡 以色列總統否認

快訊

中央社／ 耶路撒冷29日綜合外電報導

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）今天表示，並未如美國總統川普所稱，曾與他就其赦免以色列總理尼坦雅胡貪腐指控之請進行任何討論。

法新社報導，以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）被指控接受億萬富翁提供的奢侈品，以換取政治利益，並涉嫌試圖與以色列媒體談判以獲得更有利的報導。

赫佐格辦公室在一份聲明中表示：「自赦免請求提出以來，赫佐格總統與川普總統之間並未進行任何直接溝通。」

川普今天在與尼坦雅胡的聯合記者會上表示，他有信心赫佐格會給予尼坦雅胡赦免。

川普說：「我和總統（赫佐格）談過，他告訴我（赦免程序）正在進行中。」

上個月，川普曾致函赫佐格，請求赦免，隨後尼坦雅胡的律師也正式提出相關申請。

