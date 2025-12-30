冬季風暴連續3天打亂美交通 跨年前恐遇炸彈氣旋
冬季風暴「艾茲拉」（Ezra）今天連續第3天打亂美國東北部（Northeast）、中西部（Midwest）及五大湖區（GreatLakes）假期交通。氣象專家警告，一個「炸彈氣旋」正在發展，恐在跨年連假前進一步打亂旅遊計畫。
路透社報導，根據航班追蹤網站FlightAware資料，截至美東時間下午3時25分，今天有近6000班航班延誤、751班被取消。自26日以來，天候因素已導致超過3600班航班取消、3萬多班延誤。
AccuWeather氣象專家預警，這波強烈風暴將於今天晚間發展為「炸彈氣旋」（bomb cyclone），影響範圍從威斯康辛州延伸至緬因州，將帶來暴風雪、危險結冰、暴雨和強陣風。
所謂炸彈氣旋，是指氣壓迅速下降導致颶風等級強風及強降水的天氣現象。推動風暴的北極冷鋒造成劇烈氣溫起伏。例如費城（Philadelphia）今天氣溫一度升至將近華氏60度（約攝氏16度），但預計夜間將驟降至華氏20多度（約攝氏-2至-6度之間）。
預計嚴重的交通混亂、局部停電及危險天候，將持續到明天清晨。
此外，惡劣天氣也造成道路交通受阻，能見度差、路面結冰與風雪導致數起多車連環追撞。部分地區當局呼籲民眾非必要勿上路。
