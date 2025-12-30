加州富豪稅案掀激烈攻防 議員支持遭科技領袖抨擊

快訊

中央社／ 舊金山29日專電
Google共同創辦人佩吉（Larry Page）正考慮搬離加州。路透
加州勞工團體近日推動富豪稅法案，在政商界掀起波瀾；一些科技界重量級人士如Google共同創辦人佩吉傳出有意離開加州。選區在矽谷的聯邦眾議員肯納表態支持提案，遭科技圈人士批評，甚至喊話在初選中將他換下。

這項計畫中的公投提案稱作「2026年億萬富豪稅案」（2026 Billionaire Tax Act），主要目的在填補州政府醫療預算預期出現的缺口；倘若通過，凡2026年1月1日仍居住在加州、資產超過10億美元（約新台幣310億元）的人士，恐將被課最高達5%的稅金。

支持提案的團體正蒐集有效連署簽名，希望讓此案出現在2026年11月的選票上。

紐約時報（New York Times）報導，美國科技大亨提爾（Peter Thiel）、Google共同創辦人佩吉（Larry Page）在內的幾名富豪因此正考慮搬離加州，或減少財務連結。

以佩吉為例，他的淨資產估計為2580億美元，法案可能讓他一次性被課徵超過120億美元的稅；至於淨資產約275億美元的提爾，也可能將負擔超過12億美元的稅。

報導指出，部分加州政治人物公開表達立場。加州州長紐森（Gavin Newsom）反對這項提案。

財經媒體CNBC報導，聯邦眾議員肯納（RoKhanna）則在社群平台X公開支持提案，並表示對於這些財富菁英揚言出走，套用前美國總統羅斯福帶點諷刺的名言：「我會非常想念他們」。

肯納的貼文遭致部分科技界重量級人士批評，創業加速器Y Combinator執行長陳嘉興（Garry Tan）直言，現在是時候在初選中把肯納換掉了。

CNBC指出，投資人、高階主管與創業者之所以一致強烈反對這項提案，其中一個主要的原因在於，這項稅制可能將適用於「未實現收益」，若創業家因私募股權的帳面價值而被認定身價超過10億美元，即使資產無法變現，仍須為其財富繳稅。

根據「皮尤研究中心」（Pew Research Center）今年稍早的民調，58%的美國人支持對年收入超過40萬美元的人加稅；受訪的民主黨支持者贊成這項作法的比例更高達74%。這項富豪稅提案2026年將在加州政壇和科技界持續引發激烈攻防。

