影／川普認了！ 美國打擊委內瑞拉碼頭釀「大爆炸」疑現場畫面曝光

金融時報報導，美國總統川普29日證實，美國對委內瑞拉境內一處裝載毒品的碼頭發動攻擊。這是美國加強施壓馬杜洛政權以來，首度打擊委國境內目標。

川普29日在佛州會晤以色列總理內唐亞胡前，被問及有關這次行動時表示，委內瑞拉一處毒品裝船碼頭區「發生大爆炸」，並稱美國「已打擊那裡所有船隻及毒品裝載區」，那處據點「已不復存在」。

川普並未說明這次攻擊是由美國軍方或中央情報局執行，且也不願證實是否還有其他攻擊行動，但稱外界大概已經聽說相關消息。紐約時報28日曾報導，川普26日受訪電台時暗示已對委國境內一處大型設施發動打擊。

金融時報指出，目前尚不清楚川普所說的行動，是否與委國聖弗朗西斯科（San Francisco）沿海化工廠Primazol 24日爆炸為同一事件。Primazol在29日否認工廠爆炸與美國有關，但拒絕說明爆炸原因。

委國政府未立即回覆置評。

委國總統馬杜洛28日對武裝部隊發表談話時，未提及川普說法和Primazol爆炸案。

根據社群流傳Primazol工廠爆炸影片可見，爆炸引發猛烈火勢，黑夜中炸出橘黃火球，伴隨濃濃黑煙直竄天際。