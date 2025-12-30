川普放話「打趴伊朗」！警告「不要浪費美國B-2轟炸機燃料」

華爾街日報報導，美國總統川普29日在佛州會晤以色列總理內唐亞胡，與以方在伊朗議題上展現一致立場，揚言若德黑蘭重建飛彈庫或核計畫，美方將採取強硬打擊。不過，專家指出，在推進加薩停火第2階段與哈瑪斯解除武裝等安排上，川普和內唐亞胡分歧已達到川普上任以來最高點。

川普在會談中表示，若伊朗持續補充飛彈庫，美國將支持以色列進行打擊；而若伊朗企圖重建核計畫，美國在必要時將「立即」採取行動。「我聽說伊朗試圖重建戰力，若情況屬實，我們會打趴他們，」川普會對記者說，「我們會打得他們落花流水，但希望事情並不是那樣」。

川普並補充，美方清楚德黑蘭的一舉一動，「我們很清楚他們要去哪裡、在做什麼。我希望他們沒有在做，因為我們不想把燃料浪費在一架B-2轟炸機上，」他說，「來回都是37個小時。我不想浪費那麼多燃料。」

內唐亞胡此行正值美方試圖推進加薩停火計畫下一階段之際，且外界觀察，歷經區域衝突延燒兩年後，川普與內唐亞胡對中東走向的看法出現分歧。

外界預期，川普將敦促以色列把重心放在落實美國斡旋的加薩協議；內唐亞胡則釋出訊號，表示目前願意在加薩暫時配合，但同時盤算恢復對伊朗的軍事行動，並在黎巴嫩對真主黨採取新動作。

川普與內唐亞胡在會談一開始氣氛融洽，內唐亞胡也對川普就伊朗的談話表達滿意。針對加薩停火下一階段何時啟動，川普說將「盡可能快」開始，但承認推進不易。

以色列已揚言，若哈瑪斯無法以和平方式繳械，將恢復軍事行動。川普將停火卡關怪罪哈瑪斯，稱以色列已履行協議，並放話若哈瑪斯不繳械，「會付出慘痛代價」。

川普近來將加薩停火視為其政府談判能力的成果；儘管他偶爾對以色列在加薩的軍事行動表達不滿、並憂心危及停火，但兩人多在公開場合淡化分歧。

以色列前國安官員、現任顧問團體MIND Israel副總裁戈洛夫（Avner Golov）說，這次會面關鍵在於，兩人分歧程度「已達到川普上任以來最高點」。

在伊朗方面，以色列官員與獨立分析人士指出，伊朗正重建彈道飛彈計畫。

華府智庫「保衛民主基金會」研究員、前以色列軍方發言人康里克斯（Jonathan Conricus）則說，「以色列必須應對伊朗與真主黨，也逐漸接受一個事實，即加薩局勢將持續懸而未決。」