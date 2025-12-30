波音獲86億美元合約打造以色列新F-15戰機 美軍售未因抗議動搖

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國國防部表示，波音獲得一紙86億美元的合約，將執行以色列F-15戰機計畫。路透
美國國防部表示，波音獲得一紙86億美元的合約，將執行以色列F-15戰機計畫。路透

在美國總統川普周一於佛羅里達州與以色列總理內唐亞胡會面後，美國國防部表示，波音（Boeing）獲得一紙金額達86億美元的合約，將執行以色列F-15戰機計畫。

⭐2025總回顧

合約內容涵蓋為以色列空軍設計、整合、配置儀器、測試、生產與交付25架全新F-15IA戰機，並附帶選項，可再追加25架F-15IA。

長期以來，美國一直是以色列的最大武器供應國，規模遠超其他國家。

由於以色列對加薩發動具毀滅性的軍事行動，美國各地的親巴勒斯坦與反戰示威者曾要求華府停止對以色列的軍事支持，但這些訴求無論是在川普政府或前總統拜登任內都未獲回應。

根據國防部聲明，合約相關工作將於聖路易進行，預計2035年12月31日前完成。

以色列 美國國防 國防部

