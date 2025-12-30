快訊

格陵蘭爭議尚在檯面 美國批准軍售丹麥巡邏機

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導
格陵蘭是全球最大島嶼，蘊含豐富稀土資源。新華社
格陵蘭是全球最大島嶼，蘊含豐富稀土資源。新華社

美國總統川普特使呼籲「奪取格陵蘭」，美國與丹麥雙方緊張局勢再起。不過美國國務院今天表示，已批准出售丹麥總值18億美元的巡邏機，用以強化北約盟邦安全。

法新社報導，美國國務院表示，已同意丹麥採購波音公司（Boeing）生產的P-8A巡邏與偵察系統，其中最多可包含3架飛機。

國務院在致國會通知中指出，這項軍售案「將支持美國外交政策與國家安全目標，強化北大西洋公約組織（NATO）盟邦丹麥的安全，進一步鞏固其在歐洲政治穩定與經濟發展的力量」。

國務院一週前也批准另一項對丹麥軍售案，內容是近10億美元的空對空飛彈。

長期以來，美國持續要求北約盟邦提升國防支出。儘管俄羅斯入侵烏克蘭，川普仍希望減少在歐洲的美軍。

格陵蘭係丹麥自治領。本月稍早，川普任命路易斯安那州州長蘭德瑞（Jeff Landry）為格陵蘭特使。蘭德瑞隨即表態，致力讓格陵蘭「成為美國一部分」，促使丹麥召見美國大使表達不滿。

川普對格陵蘭的言論讓歐洲各國吃驚，他拒絕排除以武力奪取格陵蘭的可能，堅稱美國出於自身安全考量，需要掌握這個資源豐富的島嶼。

