川普稱1月宣布Fed新主席 白宮宴會廳有爭議卻再以翻修問題揚言告鮑爾

美國總統川普周一表示，他正考慮下月宣布接替聯準會主席鮑爾的人選，並再次威脅要就聯準會總部整修案提起訴訟。

在佛羅里達州海湖莊園與以色列總理內唐亞胡會晤期間，川普在新聞發布會上被問及聯準會新主席人選的公布時間時回答：「1月的某個時候。」

川普考慮的聯準會主席人選，包括白宮經濟顧問哈塞特以及前聯準會理事華許，鮑爾的主席任期將於5月屆滿。川普過去一段時間持續就貨幣政策批評鮑爾。

自去年夏季以來，川普多次揚言，將就聯準會華盛頓總部翻修工程對鮑爾提告，周一他再度重申這項威脅。此時正值川普為其白宮宴會廳建案的高額費用進行辯護之際。