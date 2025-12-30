快訊

曹西平性格直率！與潘若迪「紙紮怨」積怨多年：有什麼好和解？

「500年檜木被鋸斷 樹脂滲出像流血」 搶救神木！策反山老鼠

中俄軍演劍指美日 華爾街日報：台海若衝突…台美日命運交織

川普稱1月宣布Fed新主席 白宮宴會廳有爭議卻再以翻修問題揚言告鮑爾

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普（左）表示1月會宣布聯準會主席鮑爾的繼任人選。圖為他7月24日由鮑爾陪同視察聯準會總部大樓。路透
美國總統川普（左）表示1月會宣布聯準會主席鮑爾的繼任人選。圖為他7月24日由鮑爾陪同視察聯準會總部大樓。路透

美國總統川普周一表示，他正考慮下月宣布接替聯準會主席鮑爾的人選，並再次威脅要就聯準會總部整修案提起訴訟。

⭐2025總回顧

在佛羅里達州海湖莊園與以色列總理內唐亞胡會晤期間，川普在新聞發布會上被問及聯準會新主席人選的公布時間時回答：「1月的某個時候。」

川普考慮的聯準會主席人選，包括白宮經濟顧問哈塞特以及前聯準會理事華許，鮑爾的主席任期將於5月屆滿。川普過去一段時間持續就貨幣政策批評鮑爾。

自去年夏季以來，川普多次揚言，將就聯準會華盛頓總部翻修工程對鮑爾提告，周一他再度重申這項威脅。此時正值川普為其白宮宴會廳建案的高額費用進行辯護之際。

聯準會 川普 鮑爾

延伸閱讀

川普：美國摧毀委內瑞拉境內一處大型設施

川普會澤倫斯基後與普丁通話 白宮稱氣氛正面

俄國宣稱烏克蘭試圖攻擊普丁官邸 澤倫斯基駁斥

川普喊話 俄烏停戰近了 聲稱與澤倫斯基會談「極佳」

相關新聞

美宣布僅提供聯合國20億美元人道援金 恐衝擊脆弱群體

美國今天宣布，承諾提供20億美元作為聯合國人道援助，川普政府同時持續削減美國對外援助，並警告聯合國機構必須「適應、縮編或...

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

2025年對中國國家主席習近平而言原本是充滿挑戰的一年，但他如今正以勝利姿態邁向終點。然而，儘管在外交領域大獲成功，習近...

裴洛西訪台是錯誤？美前國安顧問蘇利文坦言：代價遠超益處

曾任職於拜登政府的美國前國安顧問蘇利文近期受訪時坦言，他認為2022年8月美國聯邦眾議院時任議長裴洛西訪問台北，對台灣帶...

紐約地鐵將告別地鐵卡時代 全面改用感應支付系統

美國紐約市地鐵是世上最古老也最龐大的運輸系統之一，其地鐵卡於1994年啟用並取代代幣逾30年後，如今也將走入歷史，全面轉...

川普對委內瑞拉動手了？傳摧毀大型毒品設施 委國尚未發聲

紐約時報28日報導，美國總統川普近日接受電台訪問，暗示已對委內瑞拉境內一處大型設施發動打擊，美國官員透露該設施為毒品據點...

紐約州1周增7萬流感病例創新高 專家：高峰還未到

紐約州衛生廳最新公布的數據顯示，全州在聖誕節前一周之內新增流感確診病例逾7萬例，創歷史新高，其中需要住院治療的患者占比近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。