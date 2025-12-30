川普佛州會尼坦雅胡 談加薩計畫第2階段

快訊

中央社／ 佛羅里達州棕櫚灘29日綜合外電報導

美國總統川普今天在佛羅里達州會見以色列總理尼坦雅胡，商討如何打破加薩停火僵局，以及解決以色列對伊朗和黎巴嫩組織真主黨（Hezbollah）的疑慮。

路透社報導，這兩位領導人步入川普位於佛羅里達州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）時，川普對媒體發表了談話，語氣明確展現對尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）的支持，儘管部分幕僚與盟友暗示，這位以色列領導人在執行10月簽署的停火協議部分內容上行動緩慢。

川普表示，他希望以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）之間的停火協議能盡早進入第2階段，但「必須解除哈瑪斯的武裝」。

他還補充說，如果伊朗繼續發展彈道飛彈與核武計畫，他將不排除支持以色列再次對伊朗發動快速攻擊。

川普向媒體表示：「我覺得如果你們選錯總理，以色列可能就不復存在了。」這番言論充滿了對尼坦雅胡的讚揚。

他說，以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）曾告訴他，計劃赦免尼坦雅胡涉及貪腐的相關指控。儘管自去年前強人阿塞德（Bashar al-Assad）被推翻以來，尼坦雅胡政府持續侵犯敘利亞的領土主權，川普仍說，他希望以色列能與敘利亞和睦相處。

雖然以色列與哈瑪斯10月簽署了停火協議，但據稱違反協議的事件頻傳，且在長期目標方面幾乎沒有明顯進展。

尼坦雅胡本月表示，是川普邀請他參加會談。華府正在推動在加薩建立過渡治理機制與國際安全部隊，但以色列對推進計畫仍持保留態度。

儘管華府已斡旋促成3項涉及其長期盟友以色列的停火協議，分別是以色列與哈瑪斯、以色列與伊朗以及以色列與黎巴嫩，尼坦雅胡仍心存戒心，擔憂以色列的敵對勢力在戰爭中實力大幅削弱後，會重新集結力量。

