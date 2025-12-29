美國家氣象局示警冬季風暴向東北推進 南部高溫不再

美國國家氣象局今天表示，一股強勁的冬季風暴正向東北移動，帶來降雪、結冰、雨水及強風，而南方地區隨著冷鋒靠近，高溫天氣不再。

美聯社報導，強勁冬季風暴恐為美國上中西部（Upper Midwest）部分地區帶來類似暴風雪的天氣，使出行更危險並有停電之虞，同時其他區域也將在明天面對氣溫驟降、強風以及降雪、結冰與下雨交雜的天氣。

降雪及逐漸增強的風勢今天開始影響北部平原地區（Northern Plains）。美國國家氣象局（NationalWeather Service）示警，能見度極低的「白矇天」（whiteout）現象、可能出現的暴風雪恐將使部分地區的交通完全無法通行。上五大湖區（Upper GreatLakes）部分地區降雪量預計將超過30公分，蘇必略湖（Lake Superior）南岸降雪量甚至可能翻倍。

美國國家氣象局馬里蘭州大學園（College Park）辦公室首席預報員歐拉維克（Bob Oravec）說，「這個風暴系統的部分地區將有大雪，而冷鋒沿線的其他地區則伴隨更強風勢及更低氣溫。這些都是相互關聯的—全國不同地區將感受到這場風暴的不同影響。」

國家氣象局示警，北達科他州至明尼蘇達州自今天晚間至明天可能出現危險的風寒效應，最低溫可能低至攝氏零下34.4度。

至於南方地區，氣象學家示警，強烈雷暴可能預示著一道強烈冷鋒的到來，將帶來氣溫驟降與強勁的北風，結束該地區連日來破紀錄的暖熱天氣。

隨著冷鋒來襲，南部大部分地區預計今天深夜至明天開始降雨，30日溫度將大幅下滑，高溫天氣不再。氣象預報員指出，亞特蘭大（Atlanta）30日清晨低溫將降至攝氏零下3.9度。南部的寒冷天氣將持續至元旦。

另外，德州達拉斯（Dallas）今天氣溫約攝氏20多度，但可能驟降至攝氏個位數。阿肯色州小岩城（Little Rock）今天高溫約攝氏21度，明天氣溫可能大降。