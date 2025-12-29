美宣布僅提供聯合國20億美元人道援金 恐衝擊脆弱群體

快訊

中央社／ 日內瓦29日綜合外電報導
美國總統川普。法新社
美國今天宣布，承諾提供20億美元作為聯合國人道援助，川普政府同時持續削減美國對外援助，並警告聯合國機構必須「適應、縮編或滅亡」，以應對新的財政現實。

美聯社報導，這筆資金僅佔美國過去貢獻的一小部分，但反映出川普（Donald Trump）政府認為這是能維持美國作為全球最大人道主義捐助國地位的慷慨金額。

這項承諾將建立一個統籌基金，資金將自其中撥付給各單位及重點專案，此舉也是美國要求聯合國系統進行大幅改革的關鍵措施。該措施已引發許多人道工作者的關切，並導致部分計畫和服務遭到大幅刪減。

根據聯合國資料，這20億美元僅是美國過去支援聯合國人道計畫傳統金額的一小部分，近年來美國每年資助金額曾高達170億美元。美國官員表示，其中僅有80至100億美元屬於自願性捐助。美國同時每年還支付數十億美元作為聯合國會員國會費。

批評人士認為，西方國家的援助縮減目光短淺，導致數以百萬計人陷入飢餓、流離失所或疾病，也損害美國在全球的軟實力。

這一舉動為許多聯合國組織帶來危機，包括負責難民、移民與糧食援助的相關機構。川普政府已削減數以十億計美元對外援助，迫使這些機構大幅縮減支出、援助項目及數千個工作機會。其他傳統的西方捐助國今年同樣減少支出。

