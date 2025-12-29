快訊

2022年後首搭配民航限航…本次中共軍演規模近年最大？國防部說話了

共軍環台軍演 立榮與華信馬祖整日、金門晚間6時前航班全取消

員工好幸福！麥當勞進駐聯發科 副董蔡力行親為員工送驚喜

聽新聞
0:00 / 0:00

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。路透
圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。路透

2025年對中國國家主席習近平而言原本是充滿挑戰的一年，但他如今正以勝利姿態邁向終點。然而，儘管在外交領域大獲成功，習近平在國內仍面臨許多麻煩。

⭐2025總回顧

彭博資訊報導，中國大陸面對美國總統川普再次發動貿易戰展現無所畏懼的態度，憑藉該國在稀土領域的主宰地位迫使美國做出關稅與出口管制讓步。中國大陸出口也在美國以外地區找到新市場，帶動貿易順差首度突破1兆美元。

另一方面，儘管華府實施管制，中國大陸人工智慧（AI）企業仍奮力邁進，習近平呼籲技術自給自足則促使該國晶片製造商湧入首次公開發行股票（IPO）市場。

習近平在外交舞台也大放異彩，日前在20多名外國領袖陪同下在北京主持盛大閱兵儀式，展現中國大陸具備支撐他新世界秩序願景的硬實力。習近平數周後在南韓與川普會談，川普把這場會議稱為「G2會議」，使用這個罕見措詞與北京當局希望與美國平起平坐的長期訴求呼應。

布魯金斯學會（Brookings Institution）研究員席恩（Jonathan Czin）說：「習近平今年處境遠比他原本可能合理預期的情況來得好…從任何角度來看，習近平現況都優於一年前。」

不過，在外交勝利的背後，習近平在國內仍有許多憂慮，例如結構性經濟脆弱及深入軍隊和黨內高層的人事整肅。中國歐盟商會前主席、Albright Stonebridge集團合夥人伍德克（Joerg Wuttke）說：「讓習近平感到頭痛的顯然不是外交事務，也肯定不是川普…我會說主要是中國大陸經濟。」

2025年中國大陸經濟乍看之下表現可圈可點，出口熱絡讓今年經濟成長率可望在未推出大規模振興措施情況下達到5%左右的目標，製造商也朝價值鏈上游移動，但經濟動能其實持續減弱。中國大陸投資正邁向1998年以來首次全年萎縮，零售銷售寫下疫情以外時期最慘澹表現，看似永無止盡的房地產危機導致新屋價格11月進一步下跌。

政治緊張氣氛也日益增濃，習近平今年以反貪名義調查的高階官員人數創歷史新高，許多將領已中箭落馬。隨著中共第21次全國代表大會明年10月左右進入倒數一年，圖謀職位的戲碼屆時只會增加，習近平可能在這場會議上尋求第四任期。

儘管目前沒有習近平政權面臨挑戰的證據，他的整肅行動已引發外界質疑中國大陸軍隊即戰力。美國官員宣稱，習近平已指示人民解放軍2027年前具備侵犯台灣的能力。

習近平 美國

延伸閱讀

中國乘「川普東風」凱旋邁入2026！美媒揭習近平新年2希望

稱白讚賞普丁、習近平？ 黃國昌要總統道歉

影／黃國昌批賴總統「造謠」誣指在野擁抱習近平 限24小時道歉否則提告

川普澤倫斯基會談結束！金融時報：未達重大進展 但沒吵架對烏是成功

相關新聞

裴洛西訪台是錯誤？美前國安顧問蘇利文坦言：代價遠超益處

曾任職於拜登政府的美國前國安顧問蘇利文近期受訪時坦言，他認為2022年8月美國聯邦眾議院時任議長裴洛西訪問台北，對台灣帶...

川普對委內瑞拉動手了？傳摧毀大型毒品設施 委國尚未發聲

紐約時報28日報導，美國總統川普近日接受電台訪問，暗示已對委內瑞拉境內一處大型設施發動打擊，美國官員透露該設施為毒品據點...

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

2025年對中國國家主席習近平而言原本是充滿挑戰的一年，但他如今正以勝利姿態邁向終點。然而，儘管在外交領域大獲成功，習近...

紐約地鐵將告別地鐵卡時代 全面改用感應支付系統

美國紐約市地鐵是世上最古老也最龐大的運輸系統之一，其地鐵卡於1994年啟用並取代代幣逾30年後，如今也將走入歷史，全面轉...

紐約州1周增7萬流感病例創新高 專家：高峰還未到

紐約州衛生廳最新公布的數據顯示，全州在聖誕節前一周之內新增流感確診病例逾7萬例，創歷史新高，其中需要住院治療的患者占比近...

駐紐約經文處20年前砸3000萬買舊樓整修 夏立言：太棒了 我會再做一次

在台灣的中華民國政府，目前在美國共有13個館處，擁有自有產權館處是執行多年的政策，其中6個館處館舍為自有，包括：在華府的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。