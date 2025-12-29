快訊

裴洛西訪台是錯誤？美前國安顧問蘇利文坦言：代價遠超益處

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
2022年8月3日，美國聯邦眾議院時任議長裴洛西訪台（左），會晤時任總統蔡英文（右）。美聯社
曾任職於拜登政府的美國前國安顧問蘇利文近期受訪時坦言，他認為2022年8月美國聯邦眾議院時任議長裴洛西訪問台北，對台灣帶來的代價遠大於益處，不只引發北京立即施壓，對台灣周邊作戰環境的改變至今還未恢復。

民主黨籍的裴洛西是在美國前總統拜登任內訪台。蘇利文在11月18日於YouTube公開的「ChinaTalk」播客節目上，被主持人問到裴洛西當時訪台是否是錯誤時，做出上述答覆。

蘇利文說，對他而言這是相當簡單的計算，該次訪問不僅引發中國大陸立即回應，這對台灣施加大量壓力，也導致台灣周邊作戰環境發生變化，至今還未恢復到從前；因此，台灣的緊鄰環境發生負面方向的實質變化，至於正面影響是，「我猜是某種象徵意義」。

蘇利文也透露，曾和裴洛西談過訪問台北一事，裴洛西的說法基本上是，民主黨或共和黨的白宮人士都太克制，她應該能做想做的事，不是由別人來說是否能造訪某座城市，「她的觀點相當直接明確」。

裴洛西2022年訪台以來，中國已舉行7次圍台軍演，包括29日展開的「正義使命-2025」。

