川普對委內瑞拉動手了？傳摧毀大型毒品設施 委國尚未發聲

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普28日在佛州結束與烏克蘭總統澤倫斯基會談後，舉行記者會發表談話。法新社
美國總統川普28日在佛州結束與烏克蘭總統澤倫斯基會談後，舉行記者會發表談話。法新社

紐約時報28日報導，美國總統川普近日接受電台訪問，暗示已對委內瑞拉境內一處大型設施發動打擊，美國官員透露該設施為毒品據點且已被摧毀。若川普說法屬實，這將是川普政府加強對馬杜洛政權軍事施壓以來，首度對委國境內陸上目標採取行動。

川普26日接受紐約WABC電台老闆、共和黨億萬富豪卡齊瑪提迪斯（John Catsimatidis）專訪時作出上述暗示。訪談內容聚焦美軍近期在拉丁美洲海域展開的反毒行動，包括打擊疑似載運毒品的船隻。

川普談到美方鎖定一處「大型工廠或大型設施」，稱「船就是從那裡出來的」，並說「兩晚前我們把它摧毀了」，但未交代確切地點，也未明言目標就是委國。

紐時引述不只一名美國官員指出，川普指的是一處位於委內瑞拉的毒品設施，且已經被摧毀，此外並未提供更多細節或可提供核實的資訊。

美國軍方表示沒有資訊可對外說明，中央情報局與白宮皆拒絕置評。委國政府迄今並未公開通報遭遇攻擊。

目前仍不清楚這項行動的具體位置、打擊方式，以及這處設施在走私毒品上的角色。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

川普 毒品 美國

