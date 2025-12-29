紐約地鐵將告別地鐵卡時代 全面改用感應支付系統

快訊

中央社／ 紐約29日綜合外電報導
美國紐約市地鐵是世上最古老也最龐大的運輸系統之一，其地鐵卡於1994年啟用並取代代幣逾30年後，如今也將走入歷史，全面轉換為感應支付系統OMNY。紐約地鐵示意圖。 圖／ingimage
美國紐約地鐵是世上最古老也最龐大的運輸系統之一，其地鐵卡於1994年啟用並取代代幣逾30年後，如今也將走入歷史，全面轉換為感應支付系統OMNY。

美聯社報導，乘客最後一天可購買或加值地鐵卡（MetroCard）的日期為2025年12月31日，屆時紐約市地鐵系統將全面轉換為OMNY，乘客可像日常購物般用信用卡、手機或其他智慧型裝置感應支付車資。

交通官員表示，目前已有超過9成的地鐵和公車行程採用這套2019年推出的感應支付系統。

倫敦、新加坡等全球各大城市早已開始使用類似的感應支付系統；在美國，舊金山今年稍早也加入芝加哥等地之列，啟用感應支付方式。

此外，有別於當年從代幣轉換為地鐵卡的陣痛期，乘客這次可輕易適應OMNY系統。

乘客若不願使用信用卡或智慧型裝置，也可購買可重複加值、類似地鐵卡的OMNY卡。現有地鐵卡仍可使用至2026年，讓乘客用完卡內餘額。

紐約大都會運輸局（MTA）指出，轉換為OMNY系統後每年至少可節省2000萬美元的地鐵卡相關成本。

