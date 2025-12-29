快訊

入冬最強冷空氣要來了 周五到周日下探7度以下

共軍宣布圍台軍演 「共機預警機」現蹤台海南、北空域

2025年全球百大美女名單出爐 周子瑜、葉舒華上榜

美國紐澤西州兩直升機空中相撞 駕駛1死1重傷

中央社／ 紐澤西州哈蒙頓28日綜合外電報導

當地警方表示，兩架直升機今天在紐澤西州小鎮哈蒙頓（Hammonton）上空發生相撞事故，造成機上駕駛1死1重傷。

⭐2025總回顧

美聯社報導，哈蒙頓警察局長佛瑞爾（Kevin Friel）表示，救難人員於上午11時25分接獲通報後趕抵現場。現場影像顯示，一架直升機高速旋轉墜落地面。隨後，警方及消防隊撲滅其中一架直升機的燃燒火勢。

美國聯邦航空總署（FAA）指出，兩架恩斯特龍（Enstrom）F-28A型和280C型直升機，在哈蒙頓市立機場上空發生碰撞墜落。兩機上各僅有駕駛一人；其中1人死亡，另1人生命垂危送醫急救。

事發地附近的一間咖啡館老闆西利皮諾（ SalSilipino）表示，兩名駕駛都是餐廳常客，經常一起共進早餐。他說，自己與其他顧客看著這兩架直升機起飛，隨後看到其中一架開始失控下墜，另一架緊接著跟著掉下來。

他說：「真的太震驚了...到現在我還在發抖。」

哈蒙頓位於紐澤西州南部的大西洋郡，人口約1萬5千人，在費城（Philadelphia）東南方約56公里處。這座小鎮以農業聞名，毗鄰一片面積逾40萬5000公頃的松林荒野。

佛瑞爾表示，聯邦航空總署與國家運輸安全委員會（NTSB）將主導調查事故原因。

曾任FAA及NTSB的事故調查員狄爾（Alan Diehl）指出，調查人員首先會檢視兩名駕駛之間是否有通訊，並判斷當時兩人是否看得見彼此。

狄爾說：「幾乎所有空中相撞事故，都是因為沒做到『目視及避讓』。因此調查人員會檢視兩架直升機駕駛座外的可視範圍，確認是否有一方從對方的死角接近。」

根據天氣預報公司AccuWeather，事發時雖然雲量較多，但風勢微弱、能見度良好。

直升機 咖啡館

延伸閱讀

冷氣團來襲高山氣溫直直降 雪霸2名山友疑失溫OHCA山難

高山積雪深登山隊1人失溫OHCA救援困難 台中消防搶救中

直升機墜毀「非洲最高峰」吉力馬札羅山 5罹難者身分曝光

馬太鞍溪上游山壁崩塌裸露 無人機、直升機出動空投本土植物

相關新聞

川普貿易戰明年會「降溫」？美銀CEO點出關鍵 但一因素恐衝擊小企業

美國銀行執行長莫尼罕（Brian Moynihan）表示，他預期川普政府將在明年為貿易緊張局勢降溫，此前關稅在2025年...

冬季風暴襲美國東北部 逾千航班取消誤點交通大癱瘓

受大雪影響，美國東北部與五大湖區逾千架次航班被迫取消或誤點，此時正值耶誕至新年期間的旅遊旺季，公路與航空湧現成千上萬旅客

FTC前主席出手 助曼達尼以「行政手段」加速降生活成本

候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)誓言要讓紐約變得更可負擔，但其不少政策需要時間，部分還得仰賴州立法機構的配...

東北部暴風雪 新一波風暴撲向內陸 全美逾1.4萬航班取消或誤點

聖誕假期剛結束，一場威力強大的冬季冰風暴27日迅速席捲東北部地區，多州道路受阻、電力中斷，陸空交通系統陷入大混亂，紐約州...

明年紅藍卡處方藥大降價 ACA、白卡花費恐增114%

明年國人在醫療保健領域將面臨明顯分化的際遇。參加「歐記健保」（可負擔健保法，ACA）和「白卡」（聯邦醫療補助計畫，Med...

共和黨輸不得…川普談期中選舉 勝選關鍵在物價

2026年期中選舉結果攸關國會參眾兩院主導權，共和黨有輸不得的壓力，川普總統受訪時坦言，勝選關鍵就是「物價」；加上明年元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。