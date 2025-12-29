川普貿易戰明年會「降溫」？美銀CEO點出關鍵 但一因素恐衝擊小企業

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國銀行執行長莫尼罕（Brian Moynihan）。路透

美國銀行執行長莫尼罕（Brian Moynihan）表示，他預期川普政府將在明年為貿易緊張局勢降溫，此前關稅在2025年已對美國經濟造成一波波的衝擊。

莫尼罕在12月稍早錄製、並於周日CBS新聞節目《面對全國》播出的專訪中表示，美銀目前觀察到的情勢是「降溫、而非升溫」的趨勢，平均關稅水準約為15%，對於不承諾增加對美國採購或不願降低非關稅壁壘的國家，稅率則會更高。

莫尼罕說：「從全面性的10%（稅率）提高到多數國家適用的15%，影響並不算太大。這正是我們團隊認為情勢開始降溫的原因。」

川普在4月宣布，對所有出口至美國的產品設定10%的基準關稅，接著在7月公布一系列新關稅措施，若依原先宣布內容實施，對主要貿易夥伴的平均關稅稅率將升至15.2%。彭博經濟研究估計，川普重返白宮後，美國平均關稅稅率已從2%大幅升至14%。

莫尼罕補充說，中國大陸則是「不一樣的問題」，至於北美貿易夥伴則預定在明年展開「美墨加協定」（USMCA）的檢討，「但整體來看，在全球範圍內，你可以見到情勢大致底定了」。

他表示，較高的關稅與貿易政策不確定性在今年第2季衝擊了小企業，不過隨著關稅水準回落，情況略有緩解。莫尼罕說，目前關稅對小型企業的影響，反而不如勞動力供給的不確定性來得重要，因為川普政府部分移民政策「尚未完全定調」。

