冬季風暴襲美國東北部 逾千航班取消誤點交通大癱瘓

受大雪影響，美國東北部與五大湖區逾千架次航班被迫取消或誤點，此時正值耶誕至新年期間的旅遊旺季，公路與航空湧現成千上萬旅客。

美聯社報導，紐約市26日晚間至27日清晨降雪約10.2公分，略低於部分氣象預報。根據航班追蹤網站FlightAware，26日晚間起至少有1500架次航班取消；但到了27日上午，陸空交通均已逐漸恢復暢通。

美國國家氣象局（National Weather Service）馬里蘭州氣象員歐拉維克（Bob Oravec）表示：「風暴明顯正在減弱，今天上午東北部僅有些微飄雪。」

歐拉維克表示，風暴正由西北向東南方向移動。紐約市周邊地區以長島（Long Island）中東部積雪最深，超過15公分，而在更北邊的卡茨基爾山區（Catskills），部分社區的降雪量更厚達25公分。

紐瓦克自由國際機場（Newark LibertyInternational）、甘迺迪國際機場（John F. KennedyInternational）與拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport ）26日均在社群平台X發布降雪警報，提醒旅客受天氣影響，航班可能出現延誤或取消等變數。

美國國家氣象局警告，五大湖區至中大西洋岸地區北段及新英格蘭（New England）南部的交通極為危險，可能出現樹木倒塌與停電災情。

在風暴來襲前，紐約州州長侯可（Kathy Hochul）已對該州超過半數地區發布緊急狀態，紐澤西州代理州長韋伊（Tahesha Way）也宣布該州進入緊急狀態。