快訊

AI投資熱潮 資料中心用電飢渴有解？業者腦筋動到「這一塊」

直擊／五月天阿信摔傷6天露面了！包OK蹦認「敲到腦袋」

聽新聞
0:00 / 0:00

「讓他們難堪」！川普喊話美司法部 公布與艾普斯坦案有關民主黨人士

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導
美國總統川普。圖／美聯社
美國總統川普。圖／美聯社

美國總統川普今天呼籲司法部，公布曾與已故性犯罪富豪艾普斯坦合作的民主黨人士，讓他們「難堪」。司法部日前發現逾百萬份與艾普斯坦有關的文件，並開始審查文件。

⭐2025總回顧

法新社報導，司法部（DOJ）上週起開始公開調查艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案件的相關紀錄。艾普斯坦是一名富有的金融家，2019年在紐約監獄候審時自殺，當時他因涉嫌販運未成年少女從事性交易受審。

24日公布的文件多次提及川普（Donald Trump），其中包括記載他搭乘艾普斯坦私人飛機的紀錄。

川普過去曾是艾普斯坦的友人，但在艾普斯坦的罪行曝光後與其切割。儘管共和黨內強烈要求全面公開艾普斯坦的社交網絡，川普卻顯得不願討論此案。

川普今天在其創立的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「現在又找到100萬頁有關艾普斯坦的文件。司法部被迫把所有時間花在這個由民主黨發起的騙局。」

川普說：「與艾普斯坦合作的是民主黨人士，不是共和黨。公布所有這些人的名字、讓他們難堪，然後回來幫助我們的國家！」

「激進左派不願大家一直討論川普與共和黨的成就，卻只談早已過世的艾普斯坦，這只是另一場獵巫行動！」

川普並未透露這些檔案中可能包括哪些民主黨人士。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

川普 司法 美國 民主黨

延伸閱讀

遭川普送薩爾瓦多關押 被遣返委內瑞拉人擬在美提抗辯

以色列承認索馬利蘭主權獨立 川普稱美暫不跟進

澤倫斯基攜新和平計畫赴美 川普態度冷淡稱須經他批准

淫魔檔案再公布／川普至少搭乘8次淫魔私人飛機

相關新聞

「讓他們難堪」！川普喊話美司法部 公布與艾普斯坦案有關民主黨人士

美國總統川普今天呼籲司法部，公布曾與已故性犯罪富豪艾普斯坦合作的民主黨人士，讓他們「難堪」。司法部日前發現逾百萬份與艾普...

聚焦青少年心理健康 紐約州強制社群平台加註警語

美國紐約州州長侯可今天宣布，根據一項新法律，擁有無限滾動、自動播放和演算法推播等功能的社群媒體平台將被要求加註警語，以警...

川普翻轉美國數十年貿易政策 帶來股市動盪等4大影響

川普總統1月重返白宮後，隻手推翻美國延續數十年的貿易政策，為曾經開放的美國經濟體築起關稅壁壘。美聯社報導，川普的貿易政策...

美國安部新規生效：含綠卡所有非公民 出入境要拍照

國土安全部頒布的簽證及旅遊管制新規今天(26日)開始生效，含綠卡持有人在內的所有非公民，每次出入境都要在機場、港口與邊境...

美要求F-1、J-1申請者披露近5年社媒紀錄 H-1B家屬也嚴審

華盛頓郵報26日報導，川普政府限縮合法移民、驅逐來自川普總統口中「垃圾」(garbage)國家的公民之際，簽政申請者紛紛...

美國唯一沒有年齡限制的州 佛蒙特14歲少年參選州長

他還沒有投票權，不會開車，甚至參加校外活動都還需要先取得家長許可，但14歲的迪恩·羅伊(Dean Roy)認為自己已經準...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。