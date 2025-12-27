聽新聞
0:00 / 0:00
「讓他們難堪」！川普喊話美司法部 公布與艾普斯坦案有關民主黨人士
美國總統川普今天呼籲司法部，公布曾與已故性犯罪富豪艾普斯坦合作的民主黨人士，讓他們「難堪」。司法部日前發現逾百萬份與艾普斯坦有關的文件，並開始審查文件。
⭐2025總回顧
法新社報導，司法部（DOJ）上週起開始公開調查艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案件的相關紀錄。艾普斯坦是一名富有的金融家，2019年在紐約監獄候審時自殺，當時他因涉嫌販運未成年少女從事性交易受審。
24日公布的文件多次提及川普（Donald Trump），其中包括記載他搭乘艾普斯坦私人飛機的紀錄。
川普過去曾是艾普斯坦的友人，但在艾普斯坦的罪行曝光後與其切割。儘管共和黨內強烈要求全面公開艾普斯坦的社交網絡，川普卻顯得不願討論此案。
川普今天在其創立的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「現在又找到100萬頁有關艾普斯坦的文件。司法部被迫把所有時間花在這個由民主黨發起的騙局。」
川普說：「與艾普斯坦合作的是民主黨人士，不是共和黨。公布所有這些人的名字、讓他們難堪，然後回來幫助我們的國家！」
「激進左派不願大家一直討論川普與共和黨的成就，卻只談早已過世的艾普斯坦，這只是另一場獵巫行動！」
川普並未透露這些檔案中可能包括哪些民主黨人士。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言