遭川普送薩爾瓦多關押 被遣返委內瑞拉人擬在美提抗辯

中央社／ 卡拉卡斯26日綜合外電報導

一批遭川普政府送往薩爾瓦多戒備森嚴監獄關押、之後被遣返回委內瑞拉的人士，今天呼籲美國遵守法官判決，允許他們在美國法院針對他們遭遣返的命令提出抗辯。

⭐2025總回顧

美國聯邦地區法院法官波斯柏格（James Boasberg）本週裁定，川普政府必須緊急安排將數百名被遣送至薩爾瓦多的委內瑞拉人送回美國，並指出驅逐這些人違反了正當法律程序權利，他們有權在法庭上挑戰遭遣返的命令。

根據裁決，川普政府必須在兩週內提交讓他們返美的計畫。

之前曾遭羈押、目前代表約252名遭羈押者的佩納洛薩（Ysqueibel Peñaloza）說：「法院的裁決現已要求我們依法在美國獲得公平審理的機會。」

他說，「我們呼籲美國及薩爾瓦多政府完全履行法院命令。我們要求該國（美國）當局創造條件，讓我們能參與這場聽證會。」

他也請求國內外給予他們提出異議的援助，但沒有具體說明需要哪些方面的協助。

這批委內瑞拉人3月遭川普根據1798年施行、但甚少動用的戰時法律「外國敵人法」（Alien EnemyAct），以「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）幫派成員等理由，未經聽證或相關移民程序，就從美國送至薩爾瓦多監獄關押。

許多律師代表及家屬否認這批人與幫派有任何關聯，並表示經常無法得知被羈押者的下落。

這波遣返行動曾引發人權團體強烈批評，也讓川普政府捲入法律訴訟。

美國 川普 薩爾瓦多

