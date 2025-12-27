快訊

PLG／「女神日」對尬三上悠亞 洋基工程主場開幕志玲姐姐來敲鐘

王ADEN表演風波未歇！社團老師「撕女學生制服口袋」 校友轟：沒這傳統

美H-1B工作簽證發放延誤 印度：已提出關切

中央社／ 新德里27日專電

印度，申請美國H-1B工作簽證相關安排及面試出現延誤狀況。印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）26日表示，部分印度民眾在申請H-1B簽證時，面臨不少困境，印度政府已為此向美方提出關切。

⭐2025總回顧

美國總統川普（Donald Trump）9月公告，將對H-1B簽證申請者徵收10萬美元（約新台幣317萬元）費用。美國國土安全部12月23日再公布，H-1B簽證將由隨機抽籤制改為考量薪資、技能的加權選擇（Weighted Selection）制。

印度數千名申請美國H-1B簽證者，原訂12月中要面試，卻突然因為社群媒體發文需經審查，因此面試被延後數個月。

印度外交部表示，有許多印度民眾在申請美國H-1B簽證時，遭遇重重困難。

賈斯瓦26日表示，許多人被卡了很長的時間，這給他們的家庭帶來很大的困擾，印度當局已就此議題積極與美國溝通。

賈斯瓦在記者會中，告訴中央社等各媒體的記者說：「我們明白簽證問題屬於國家的主權範圍，但我們已向美方反應印度公民的問題及擔憂，也希望這些延誤和干擾能獲得解決。」

針對美國H-1B簽證新的規則，賈斯瓦表示，美方推出更適用於全球所有國家的方式，印度則會繼續積極與美國溝通，以解決並盡可能減少對印度公民造成的影響。

過去幾個月，H-1B簽證經歷重大變革，該簽證分配標準的調整對印度人造成重大衝擊。據印度新聞信託社（PTI）報導，有些原本上週要進行面試的人，收到美國移民當局的電子郵件通知，稱面試將延到2026年5月。

印度時報（Times of India）指出，許多原本已排定面試時間者，目前人在印度，由於無法獲得H-1B簽證，不能回到美國工作。在12月15日至26日期間，有許多H-1B簽證面試的預約被取消。

印度 簽證 美國

延伸閱讀

美要求F-1、J-1申請者披露近5年社媒紀錄 H-1B家屬也嚴審

陸官方壓低赴日遊客數量 要求旅行社減少申請簽證

印度駭人公路劫案…一家五口奔喪遇劫 母女遭6男輪姦「審理超過九年」

不論國籍 美國務院擴大審查H-1B申請人社媒

相關新聞

聚焦青少年心理健康 紐約州強制社群平台加註警語

美國紐約州州長侯可今天宣布，根據一項新法律，擁有無限滾動、自動播放和演算法推播等功能的社群媒體平台將被要求加註警語，以警...

川普翻轉美國數十年貿易政策 帶來股市動盪等4大影響

川普總統1月重返白宮後，隻手推翻美國延續數十年的貿易政策，為曾經開放的美國經濟體築起關稅壁壘。美聯社報導，川普的貿易政策...

美國安部新規生效：含綠卡所有非公民 出入境要拍照

國土安全部頒布的簽證及旅遊管制新規今天(26日)開始生效，含綠卡持有人在內的所有非公民，每次出入境都要在機場、港口與邊境...

美要求F-1、J-1申請者披露近5年社媒紀錄 H-1B家屬也嚴審

華盛頓郵報26日報導，川普政府限縮合法移民、驅逐來自川普總統口中「垃圾」(garbage)國家的公民之際，簽政申請者紛紛...

美國唯一沒有年齡限制的州 佛蒙特14歲少年參選州長

他還沒有投票權，不會開車，甚至參加校外活動都還需要先取得家長許可，但14歲的迪恩·羅伊(Dean Roy)認為自己已經準...

轟炸奈及利亞 川普將美國捲入一場長期混戰

川普總統25日表示，由於伊斯蘭國(Islamic State)民兵組織在區域內殘害基督徒，已下令美軍針對奈及利亞境內伊斯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。