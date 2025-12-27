美國時報廣場跨年融入愛國元素 揭建國250週年活動序幕

快訊

中央社／ 紐約26日綜合外電報導
美國紐約時報廣場今年跨年夜活動將融入濃厚愛國元素。圖／歐新社
美國紐約時報廣場今年跨年夜活動將融入濃厚愛國元素。圖／歐新社

美國紐約時報廣場今年跨年夜活動將融入濃厚愛國元素。當象徵迎接新年的水晶球在跨年倒數聲中落下後，將再次升起，並以紅、白、藍三色燈光閃耀，揭開建國250週年一系列慶祝活動序幕。

美聯社報導，今年時報廣場跨年夜活動的愛國元素，包括第二波彩紙灑落，將讓民眾提前一窺未來一年全美各地規畫的慶祝活動，其中包括大大小小數百場，紀念美國1776年簽署「獨立宣言」至今250週年的活動。

負責籌辦建國250週年活動的「美國250」（America250）委員會主席李歐斯（Rosie Rios）表示，無論外界如何想像，實際規模都將超乎預期。她說，這將是一場空前、極具啟發性的慶典，甚至可能是世界上最盛大的紀念活動之一。

李歐斯及其團隊與時報廣場聯盟（Times SquareAlliance）及水晶球所在的時報廣場一號大樓（OneTimes Square）合作，為今年跨年儀式進行調整。他們也計畫於2026年7月3日、也就是美國國慶日前夕，在時報廣場舉辦第二次水晶球落下儀式。這將是120年來，首次在非跨年夜舉行的時報廣場落球活動。

紐約時報廣場首次落球儀式可追溯至1907年。當年的水晶球由年輕移民金屬工匠史塔（Jacob Starr）打造，重約318公斤、直徑1.5公尺，由鐵與木製成，裝有100顆25瓦燈泡。去年亮相的第九代「星座水晶球」（Constellation Ball）是歷來最大版本，直徑約3.7公尺，重量接近5400公斤。

歷史上僅1942與1943年因第二次世界大戰實施夜間燈火管制，時報廣場未舉行落球儀式，民眾改以默哀與鐘聲迎接新年。

今年跨年午夜時分，也將同步啟動「美國奉獻」（America Gives）全國志工服務計畫，目標讓2026年成為美國史上累積志工服務時數最多的一年。

翌日，「美國250」將參與加州巴沙迪納（ Pasadena）元旦玫瑰花車遊行，推出以「攜手翱翔250年」（Soaring Onward Together for 250 Years）為主題的花車，並以3隻巨型國鳥白頭海鵰（bald eagle）象徵美國的過去、現在與未來。

