聚焦青少年心理健康 紐約州強制社群平台加註警語
美國紐約州州長侯可今天宣布，根據一項新法律，擁有無限滾動、自動播放和演算法推播等功能的社群媒體平台將被要求加註警語，以警告對年輕用戶心理健康的潛在危害。
侯可（Kathy Hochul）透過聲明表示：「自上任以來，確保紐約民眾的安全一直是我的首要任務，這包括保護我們的孩子免受社群媒體鼓勵過度使用功能的潛在傷害。」
澳洲本月已對16歲以下兒童實施社群媒體禁令。紐約州則加入了加州和明尼蘇達州等已制定類似社群媒體相關法律的行列。
根據這項法案，紐約州法律適用於提供「成癮性動態消息」、自動播放或無限滾動功能的平台。法律適用於部分或全部發生在紐約州的行為，但當用戶實際在紐約州境外使用平台時則不適用。
路透社報導，這項法律還允許紐約州檢察長提起法律訴訟，並對每起違法行為尋求最高5000美元的民事罰款。
侯可將社群媒體的警語與菸草等其他產品上的警告標示相提並論，菸草警語傳達了罹癌風險，而塑膠包裝警語則警告小兒窒息的風險。
TikTok、Snap、Meta和Alphabet的發言人未立即回應置評請求。
社群媒體對兒童心理健康的影響已成為日益嚴重的全球性問題，美國多個學區已對Meta Platforms及其他社群媒體公司提起訴訟。
