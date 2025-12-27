耶誕風暴襲南加州 山城萊特伍德遭泥流重創

連日豪雨在美國南加州引發洪水和土石流，災情在今天趨於緩和。在受創最嚴重的山區度假勝地萊特伍德（Wrightwood），居民開始清理淤泥並評估災損。

根據美國國家氣象局（NWS），截至今天，這場假期風暴已為大洛杉磯盆地帶來多達約15公分的降雨量，在洛杉磯以東的低海拔山區更測得約30公分或更多的雨量。

這場始於耶誕夜前後的豪雨，是由這個地區最新的「大氣長河」（atmospheric river）風暴所引發。這是一股巨大的空中水氣流，從太平洋吸收濃密水氣後被帶往內陸。

路透社報導，強勁陣風伴隨豪雨而來，吹倒了當地的樹木和電線，導致停電。高海拔山區則降下大雪。

在風暴來襲前，當局就已對被認為易發生洪水和土石流的社區發布疏散警告，特別是那些先前曾遭野火摧殘的山坡地附近。當局也敦促駕駛人盡可能避免出行。

儘管降雨在今天逐漸趨緩，但南加州大部分地區依然維持洪水警戒狀態。

萊特伍德是位於洛杉磯東北方聖蓋博山（SanGabriel Mountains）一個約有5000名居民的小鎮，在這次風暴中首當其衝。郡政府的安全檢查人員已開始對財產損失進行初步評估。

聖伯納地諾郡（San Bernardino County）消防局發言人貝克斯（Ryan Beckers）表示，24日湧入鎮上的泥流嚴重損壞了數十棟房屋，官員們正待命防範進一步的土石流。

消防部門在網路上發布的空拍影片顯示，鎮上的房屋聚落和車輛被厚厚的泥牆覆蓋，工作人員已開始用前卸式裝載機清理堵塞的道路。

貝克斯指出，緊急應變小組在假期期間救出了二十幾名被高漲水量和土石流困在車輛或家中的民眾，但萊特伍德並未傳出死亡或重傷報告。

氣象局表示，南加州預計將在週末轉乾；與此同時，在美國另一頭，一場大型冬季風暴預計將從今晚開始，為紐約州部分地區帶來創紀錄的降雪。