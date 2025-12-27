美國紐約備戰暴風雪 假期航班大受影響

快訊

中央社／ 紐約26日綜合外電報導

耶誕假期正值旅遊高峰，不過美國中西部與東北部多處發布冬季風暴警告，氣象局表示將有大雪出現。美國航空公司今天取消超過1000個國內航班紐約地區的機場首當其衝。

法新社報導，美國最大城市紐約預計氣溫會降至冰點以下，整夜將有多達10英吋積雪，且寒冷天氣將會持續至週末。

根據FlightAware網站資料，截至美東時間26日下午1時，至少有1191個航班取消，另有3974個航班延誤。

美國國家氣象局（NWS）預測，大湖區北部將有降雪，暴風中心會逐漸轉向東北部。

氣象局警告：「假日返鄉旅客行車將非常危險。」

紐約市長亞當斯（Eric Adams）表示，已發布冬季風暴警報，市府團隊也出動鏟雪車清理道路。

根據FlightAware「痛苦地圖」排名，紐約與芝加哥機場的航班延誤與取消狀況，名列全美前茅。

這個網站指出，紐約地區的機場共取消多達785個航班。

