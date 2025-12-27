宏都拉斯總統大選落幕 美國務卿致電祝賀阿斯夫拉
美國國務院今天表示，國務卿盧比歐（Marco Rubio）致電宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉（Nasry Asfura），祝賀他贏得選舉，並讚揚他對美國戰略目標的支持。
在選舉程序歷經數週的延誤和舞弊指控後，獲美國總統川普支持的保守派商人阿斯夫拉24日被宣布為宏都拉斯總統大選的勝選者。
川普對阿斯夫拉的支持，曾引發外界對美國干預這個拉丁美洲最貧窮國家之一選舉的指控。
美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）透過聲明表示，盧比歐致電阿斯夫拉，「祝賀他取得明確的選舉勝利」。
聲明指出：「盧比歐國務卿讚揚總統當選人阿斯夫拉倡導美國的戰略目標，包括推進我們的雙邊和區域安全合作，以及加強我們兩國之間的經濟聯繫。」
聲明補充表示：「兩位領袖都表達了深化合作和強化美宏夥伴關係的意願。」
法新社報導，阿斯夫拉的新任期將於明年1月27日展開。
宏都拉斯11月30日舉行總統選舉，歷經漫長重新計票過程後，根據官方結果，阿斯夫拉僅以40.1%的得票率險勝另一位獲得39.5%選票的右翼候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）。
