持綠卡反假消息運動人士恐遭美驅逐 法官暫禁將他拘留

持有美國綠卡的英國籍反假消息運動人士阿邁德（Imran Ahmed）因遭華府以涉入網路審查為由實施入境禁令，而向美國聯邦法院提告。法官今天暫時禁止美國政府將他拘留或驅逐。

路透社報導，現年47歲的阿邁德是美國非營利組織「對抗網路仇恨中心」（Center for Countering DigitalHate）執行長。他與包括法國籍前歐洲聯盟（EU）產業政策與內部市場事務執行委員布勒東（ThierryBreton）在內的4名歐洲人，23日遭到華府實施簽證禁令。

川普（Donald Trump）政府指控這5人推動對言論自由的審查，或以繁重的監管規定針對美國科技巨擘公司不公平對待。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）宣布消息時還說，他已認定5人若身處境內，可能對美國外交政策帶來嚴重不利後果，因此他們可能會被驅逐出境。

現居紐約的阿邁德據信是5人當中唯一目前人在美國。根據他昨天向美國紐約南區聯邦地區法院（District Court for the Southern District of New York）提出的訴狀，這道禁令使他害怕自己立刻會遭到驅逐出境，因而與具美國公民身分的妻兒分離。

阿邁德將盧比歐、美國國土安全部長諾姆（KristiNoem）及其他幾名川普政府官員列為被告，主張這些官員侵犯了他的言論自由權，揚言將他驅逐出境也違反正當程序。

法官柏德瑞（Vernon Broderick）今天發布臨時保護令，禁止美方官員在阿邁德的案件有機會審理前將他逮捕、拘留或移交他國。法官並排定訴訟各方29日召開會議。

若是持有俗稱綠卡的美國永久居民證，不需要簽證即可留在美國。但川普政府今年來已嘗試驅逐至少1名綠卡持有者。