快訊

認罪了！「小英男孩」鄭亦麟收賄198萬「喬」台電 300萬元交保

台中親親戲院前嚴重車禍！休旅車迴轉後方騎士急閃避 男重摔命危送醫

持綠卡反假消息運動人士恐遭美驅逐 法官暫禁將他拘留

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導

持有美國綠卡的英國籍反假消息運動人士阿邁德（Imran Ahmed）因遭華府以涉入網路審查為由實施入境禁令，而向美國聯邦法院提告。法官今天暫時禁止美國政府將他拘留或驅逐。

⭐2025總回顧

路透社報導，現年47歲的阿邁德是美國非營利組織「對抗網路仇恨中心」（Center for Countering DigitalHate）執行長。他與包括法國籍前歐洲聯盟（EU）產業政策與內部市場事務執行委員布勒東（ThierryBreton）在內的4名歐洲人，23日遭到華府實施簽證禁令。

川普（Donald Trump）政府指控這5人推動對言論自由的審查，或以繁重的監管規定針對美國科技巨擘公司不公平對待。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）宣布消息時還說，他已認定5人若身處境內，可能對美國外交政策帶來嚴重不利後果，因此他們可能會被驅逐出境。

現居紐約的阿邁德據信是5人當中唯一目前人在美國。根據他昨天向美國紐約南區聯邦地區法院（District Court for the Southern District of New York）提出的訴狀，這道禁令使他害怕自己立刻會遭到驅逐出境，因而與具美國公民身分的妻兒分離。

阿邁德將盧比歐、美國國土安全部長諾姆（KristiNoem）及其他幾名川普政府官員列為被告，主張這些官員侵犯了他的言論自由權，揚言將他驅逐出境也違反正當程序。

法官柏德瑞（Vernon Broderick）今天發布臨時保護令，禁止美方官員在阿邁德的案件有機會審理前將他逮捕、拘留或移交他國。法官並排定訴訟各方29日召開會議。

若是持有俗稱綠卡的美國永久居民證，不需要簽證即可留在美國。但川普政府今年來已嘗試驅逐至少1名綠卡持有者。

美國公民 綠卡 川普

延伸閱讀

川普欽點宏都拉斯候選人阿斯夫拉當選總統 美國務卿表歡迎

宏都拉斯總統難產 美國拒發選舉官員簽證

美國務卿首度公開評論中日齟齬 稱將與雙方合作

美國委內瑞拉關係緊張 川普：不排除開戰可能

相關新聞

甘迺迪、布希、裴洛西…大批政治世家新生代 投入2026選舉

數十名國會議員即將結束國會生涯，與此同時，大批政治世家新生代正投入2026年選舉；包括裴洛西家族、甘迺迪家族、金恩家族、...

平安夜接孩童來電 川普：不會讓「壞聖誕老人」入境

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞正在佛州海湖莊園度假，平安夜一同參與接聽小朋友打進北美防空司令部(NORAD)電話的年度傳...

川普首次背書NRCC候選人 考驗號召力 力拚保住眾院

距明年期中選舉不足一年，為了保住共和黨在國會眾院的控制權，總統川普首次公開力挺獲共和黨眾院全國委員會(NRCC)支持的挑...

受夠華府兩黨惡鬥 10共和黨議員改選州長

這個選舉周期決定更換跑道改為參選州長的共和黨聯邦眾議員共有10人，創下有線電視新聞網(CNN)彙整1974年以來選舉資料...

川普推「黃金艦隊」計畫 專家質疑執行能力與成效

香港「南華早報」報導，專家指出，美國總統川普旨在嚇阻中國的新戰艦計畫，不僅面臨巨大的執行障礙，還可能促使北京當局加倍投入...

馬斯克超樂觀！預測AI應用 能讓美經濟三位數成長

全球首富、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克周四（25日）在社群平台X上表示，如果人工智慧（AI）的應用是經濟成長的縮影，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。