快訊

數字說話了！昨是今非的總統賴清德最沒資格談憲政

張文被查扣物品疑恐怖「燒夷彈」 若附著皮膚將釀嚴重傷害

經典賽／好消息！城島健司表態：軟銀不會反對徐若熙打WBC

馬斯克超樂觀！預測AI應用 能讓美經濟三位數成長

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。路透
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。路透

全球首富、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克周四（25日）在社群平台X上表示，如果人工智慧（AI）的應用是經濟成長的縮影，那麼美國經濟在五年內應該可能有三位數的成長。

⭐2025總回顧

一位網友針對美國商務部23日發布美國第3季國內生產毛額（GDP）成長4.3%，直呼：「成長4.3%%太瘋狂了，看不出來。」馬斯克回覆他，寫道：「在12個月到18個月之內，將有兩位數成長。如果AI應用代表經濟成長的話，本應如此，那在五年內可能是三位數。」

馬斯克5月底不再幫美國總統川普掌理政府效率部（DOGE）後，回歸個人事業，重視旗下AI公司xAI的營運，致力Grok模型的開發訓練。

馬斯克這番美國經濟成長預測一出，引發討論。有人虧他，「準確預測」並不是馬斯克強項；也有人認為，以首富之尊，能洞悉各種事物，應該不是隨便說說。

不認同馬斯克預測能力的人，提到他11月時暗示，特斯拉在年底前計劃發表一款配備「瘋狂科技」的新款Roadster跑車，恐怕能飛上天；現在距離年底只剩幾天，還沒看到特別進展。另外，馬斯克一直承諾的特斯拉「全自駕」，目前離 level 5 也仍有一段距離。

馬斯克 美國

延伸閱讀

比馬斯克更早敲鐘！藍箭航太完成IPO輔導 衝刺科創板

舊金山Waymo遇停電停擺 勁敵馬斯克補刀

特斯拉1個月漲15%！無人車大戰開打 切老：雙雄爭霸、勝負仍難立定

馬斯克的決策也會錯？ 他當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

相關新聞

馬斯克超樂觀！預測AI應用 能讓美經濟三位數成長

全球首富、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克周四（25日）在社群平台X上表示，如果人工智慧（AI）的應用是經濟成長的縮影，...

耶誕節風暴襲加州 豪雨引發洪水土石流

耶誕節一系列風暴侵襲美國加州，豪雨在南加州野火肆虐過的地區引發洪水和土石流警報，預計暴雨和強風將持續到明天

「川普級戰艦」劍指中國？中外專家質疑造艦能力與執行難度

美國總統川普日前宣布，計畫建造2艘全新「川普級」戰艦，配備極音速飛彈、雷射、電磁砲等最先進武器以及人工智慧技術，威力比任...

艾普斯坦案新發現百萬份文件 美司法部：數周後再公開

美國司法部廿四日指稱，新發現逾一百萬份疑似與已故性犯罪富豪艾普斯坦案有關的文件，而為了保護受害者，必須刪減部分內容，因此...

敘利亞與國際聯盟再合作 擊斃1名伊斯蘭國重要領袖

敘利亞當局今天宣布，在與美國帶領的聯盟合作下，他們擊斃了激進組織伊斯蘭國（IS）在當地1名重要領袖。數小時前他們才在敘利...

美股2026連四年衝二位數漲幅？ 策略師：要靠3條件到位

2025年只剩幾個交易日，美國股市看來篤定連續三年交出二位數漲幅，2026年能否續強，端視三大助攻力量能否在新的一年繼續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。