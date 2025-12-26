快訊

昔被問若家人遇害還堅持信念？ 廢死聯盟執行長認「我不知道」引爆怒火

Wii停產繼續告！任天堂專利戰等15年勝出 侵權廠商要賠2.5億天價費用

朱孝天與相信音樂撕破臉道歉止血！ 昔日「皇帝投胎」言論再被挖出

聽新聞
0:00 / 0:00

耶誕節風暴襲加州 豪雨引發洪水土石流

中央社／ 洛杉磯25日綜合外電報導

耶誕節一系列風暴侵襲美國加州，豪雨在南加州野火肆虐過的地區引發洪水和土石流警報，預計暴雨和強風將持續到明天。

⭐2025總回顧

法新社報導，在被稱為「鳳梨快車」（PineappleExpress）的「大氣長河」（atmospheric river）驅動下，大量水氣從夏威夷被帶到美國西岸，預計將在幾天內為加州帶來數個月的降雨量。

美國國家氣象局（NWS）今天稍早預測，包括美國第二大城洛杉磯在內的南加州地區，正面臨超大豪雨的風險。

氣象局警告，一道「寬廣的水氣帶」今天將在加州產生大雨。

氣象局表示：「可能會發生多起洪水事件。此外，許多溪流可能泛濫，並可能波及較大的河川。洪水可能在近期遭遇火災的區域或附近引發土石流。」

氣象局預測，降雨將持續到明天。

儘管南加州部分地區今天在下一波濕冷天氣到來前，降雨稍有停歇，但國家氣象局警告，部分地區可能會出現時速高達88.5公里的陣風。

加州當局已在包括洛杉磯郡（Los Angeles County）在內的數個郡宣布進入緊急狀態。

洛杉磯郡官員今天在社群平台X上表示：「我們還沒脫離險境。洛杉磯郡各地持續降雨，使得道路、水道和防洪渠道極其危險。今天外出前請檢查路況。」

預報員表示，豪雨從昨天開始侵襲南加州，部分社區在第一波風暴中就已記錄到25.4公分的降雨量。

據「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）報導，至少有3人在與風暴相關的事件中喪生，其中包括1名被倒塌樹木砸死的男子。

與洛杉磯相鄰的聖伯納地諾郡（San BernardinoCounty）當局告訴法新社，他們今天正在努力疏導洪水。

舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，在北加州，一股危險的風暴今天清晨在舊金山灣區發展，當局已發布洪水緊急警報。

今天中午過後不久，國家氣象局舊金山分部警告，聖克魯斯（Santa Cruz）附近的一場強烈雷暴可能會生成龍捲風。

氣象局也預測，一場冬季風暴可能會為加州東部邊界的內華達山脈（Sierra Nevada Mountains）帶來大雪。

氣象局 洛杉磯 舊金山

延伸閱讀

耶誕節傳愛 高雄多家飯店推公益送暖活動

冬藏季節彰化偏鄉小校師生耶誕節返校 手做冬季常吃到食物

耶誕節傳槍響！雲林男持槍拒捕警連開10槍 抓人過程曝光

高雄中央公園耶誕節黃金周昨晚進入最高潮 5天活動人潮破40萬

相關新聞

耶誕節風暴襲加州 豪雨引發洪水土石流

耶誕節一系列風暴侵襲美國加州，豪雨在南加州野火肆虐過的地區引發洪水和土石流警報，預計暴雨和強風將持續到明天

「川普級戰艦」劍指中國？中外專家質疑造艦能力與執行難度

美國總統川普日前宣布，計畫建造2艘全新「川普級」戰艦，配備極音速飛彈、雷射、電磁砲等最先進武器以及人工智慧技術，威力比任...

艾普斯坦案新發現百萬份文件 美司法部：數周後再公開

美國司法部廿四日指稱，新發現逾一百萬份疑似與已故性犯罪富豪艾普斯坦案有關的文件，而為了保護受害者，必須刪減部分內容，因此...

敘利亞與國際聯盟再合作 擊斃1名伊斯蘭國重要領袖

敘利亞當局今天宣布，在與美國帶領的聯盟合作下，他們擊斃了激進組織伊斯蘭國（IS）在當地1名重要領袖。數小時前他們才在敘利...

美股2026連四年衝二位數漲幅？ 策略師：要靠3條件到位

2025年只剩幾個交易日，美國股市看來篤定連續三年交出二位數漲幅，2026年能否續強，端視三大助攻力量能否在新的一年繼續...

賣場砍預算職缺減35% 美國耶誕老人工作難覓

穿著又悶又癢的紅袍，整天陪小孩逗他們開心，本來就不是一件輕鬆的差事，在這個耶誕假期，美國的職業耶誕老人還面臨另一項令人洩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。