快訊

政院今將拍板修法 立委、公務員赴陸都須經許可

ChatGPT也要塞廣告？傳OpenAI做「對話式」推廣內容 問美妝推薦可能優先跳出某品牌

男童騎ubike與價值上千萬法拉利擦撞愣住了 棘手維修費還在後頭

不滿簽證禁令 反假訊息機構執行長告川普政府違憲

中央社／ 紐約25日綜合外電報導

法院文件顯示，一家著名防制假訊息監督機構的執行長，因美國簽證禁令起訴美國總統川普政府，指控該禁令是企圖驅逐這位美國永久居民的「違憲」行為。

⭐2025總回顧

法新社報導，對抗網路仇恨中心（Center forCountering Digital Hate）的英籍執行長阿邁德（ImranAhmed），是美國國務院本週宣布將拒發簽證、涉及科技監管的5位歐洲人士之一。

美國國務院指控這些人企圖「脅迫」美國社群媒體平台，審查與其立場相左的觀點。對此，歐盟及多個成員國表示強烈譴責，並誓言捍衛歐洲的監管自主權。

這名倡議人士昨天向紐約地方法院提出訴訟，控告國務卿盧比歐（Marco Rubio）、公共外交國務次卿羅傑斯（Sarah Rogers）、司法部長邦迪（PamBondi），以及國土安全部長諾姆（Kristi Noem）。

阿邁德是億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的批評者，並擁有俗稱「綠卡」的美國永久居留權。

他在聲明中表示：「我很自豪能以美國為家。我的妻子和女兒都是美國人，我本應與家人共度聖誕節，現在卻得為了不被非法驅逐出自己的家園而抗爭。」

法院文件指出，阿邁德面臨著「被違憲逮捕、懲罰性拘留，以及逐出」美國的迫切風險。

然而，地方法院法官已核准臨時限制令，禁止當局逮捕或拘留阿邁德，並預計於29日再次開庭審理。

美國國務院今天回應媒體詢問時，對此表現出強硬立場。

發言人表示：「最高法院與國會已多次明確表示，美國沒有義務允許外國人入境或在此居住。」

羅傑斯先前表示，阿邁德之所以受到制裁，是因為他是前總統拜登政府「將政府武器化」對付美國公民行動中的「關鍵合作者」。

阿邁德表示：「我畢生致力於保護孩子免受缺乏監管的社群媒體和人工智慧（AI）侵害，並對抗網路上反猶主義的蔓延。這份使命讓我多次槓上大型科技公司高層，尤其是馬斯克。我不會任人霸凌而背離我的志業。」

美國公民 社群媒體 馬斯克

延伸閱讀

新創公司Groq大有來頭 川普長子是合夥人

比馬斯克更早敲鐘！藍箭航太完成IPO輔導 衝刺科創板

宏國新總統是誰？ 獲川普力挺又被視為「親台派」

特赦「遊說業」興起 傳佣金達600萬！趙長鵬案最具說服力

相關新聞

艾普斯坦案新發現百萬份文件 美司法部：數周後再公開

美國司法部廿四日指稱，新發現逾一百萬份疑似與已故性犯罪富豪艾普斯坦案有關的文件，而為了保護受害者，必須刪減部分內容，因此...

敘利亞與國際聯盟再合作 擊斃1名伊斯蘭國重要領袖

敘利亞當局今天宣布，在與美國帶領的聯盟合作下，他們擊斃了激進組織伊斯蘭國（IS）在當地1名重要領袖。數小時前他們才在敘利...

美股2026連四年衝二位數漲幅？ 策略師：要靠3條件到位

2025年只剩幾個交易日，美國股市看來篤定連續三年交出二位數漲幅，2026年能否續強，端視三大助攻力量能否在新的一年繼續...

賣場砍預算職缺減35% 美國耶誕老人工作難覓

穿著又悶又癢的紅袍，整天陪小孩逗他們開心，本來就不是一件輕鬆的差事，在這個耶誕假期，美國的職業耶誕老人還面臨另一項令人洩...

聯邦法官維持紐約州「綠燈法」有效 允無身分者拿駕照

聯邦法官近日駁回了川普政府請求，裁定紐約州的「綠燈法」(Green Light Law)與聯邦法並不衝突，紐約州仍可向未...

聯邦法官裁定10萬元H-1B簽證費合法 美國商會失望

華盛頓特區聯邦法院法官霍維爾(Beryl Howell)23日裁定，川普政府對新申請H-1B高技能外國勞工簽證徵收10萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。