聽新聞
0:00 / 0:00
艾普斯坦案新發現百萬份文件 美司法部：數周後再公開
美國司法部廿四日指稱，新發現逾一百萬份疑似與已故性犯罪富豪艾普斯坦案有關的文件，而為了保護受害者，必須刪減部分內容，因此將延後數周公開。
⭐2025總回顧
該部在社媒Ｘ發文表示，收到紐約南區聯邦檢察官及聯調局（ＦＢＩ）通知，又發現一百多萬份艾普斯坦案相關文件。
該部說，收到這些文件且展開審查，「我們已安排律師全天候審查文件，並依法遮蔽內容，以保護受害者」，將盡快予以公開，但鑒於數量龐大，可能還需幾周時間。
上述發文並未詳述是何時發現這些文件及其過程，只提到將繼續完全遵守聯邦法律與美國總統川普下達的指示，公開這些文件。
美國國會十一月十八日通過跨黨派法案，要求該部在十二月十九日前公開艾普斯坦相關文件。
該部自十九至廿日及廿三日，先後公開兩批近三萬份文件。至今公布的文件包含數千張照片、法庭紀錄、大陪審團筆錄、ＦＢＩ與該部文件、電郵、新聞剪報、影片及其他紀錄。
但是因文件過度刪減而招致美國國內輿論及民主黨人士的不滿。例如刪除和遮蓋的幅度過大與公開內容的比例過少；已公開的文件中存在大量整頁塗黑與關鍵文件缺失，一些達百頁的文件甚至幾乎全部塗黑，與外界的期待有很大落差。
公開的方式不利受害者也是問題。部分受害者與委任律師表示，受害者幾乎不可能在文件中找到與自身案件相關的資訊，尤有甚者，部分受害者的個資由於該部未妥為刪改而遭二次傷害。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言