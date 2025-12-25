敘利亞與國際聯盟再合作 擊斃1名伊斯蘭國重要領袖

快訊

中央社／ 大馬士革25日綜合外電報導
敘利亞當局今天宣布，在與美國帶領的聯盟合作下，他們擊斃了激進組織伊斯蘭國（IS）在當地1名重要領袖。醫院示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage
敘利亞當局今天宣布，在與美國帶領的聯盟合作下，他們擊斃了激進組織伊斯蘭國（IS）在當地1名重要領袖。數小時前他們才在敘利亞首都大馬士革附近逮捕另名伊斯蘭國領袖。

法新社報導，敘利亞內政部透過聲明表示，敘利亞的安全和情報部隊與國際聯盟合作執行1項「精準安全行動」，「成功殲滅了又名沙達德（Abu OmarShaddad）的恐怖分子沙哈達（MohammadShahada），他被視為敘利亞境內主要伊斯蘭國領袖之一」。

敘利亞代理總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）11月訪問美國白宮時，敘利亞正式加入美國為首的打擊伊斯蘭國聯盟。

本月13日有2名美國士兵和1名美國平民在敘利亞的巴邁拉（Palmyra）遇襲喪命，華府指凶手是當地1名伊斯蘭國槍手。美軍其後對敘利亞境內多個伊斯蘭國目標進行報復打擊，人權組織稱一共造成5名伊斯蘭國成員身亡。

敘利亞官員今天稍早才宣布，在與國際聯盟合作下，他們昨天在大馬士革（Damascus）逮捕了又名塔比亞（Abu Omar Tabiya）的伊斯蘭國領袖人物祖比（Taha al-Zoubi）和他的數名手下。

敘利亞內政部表示，今天的行動「確認了（敘利亞）國家安全機關與國際夥伴間的聯合協調行動具有效果」。

伊斯蘭國 敘利亞 美國

