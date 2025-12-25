賣場砍預算職缺減35% 美國耶誕老人工作難覓

快訊

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導
穿著又悶又癢的紅袍，整天陪小孩逗他們開心，本來就不是一件輕鬆的差事，在這個耶誕假期，美國的職業耶誕老人還面臨另一項令人洩氣的挑戰：找到工作。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，根據勞動市場資料分析公司Revelio Labs的數據，與2024年相比，今年的商場耶誕老人職缺大減35%。Revelio Labs發現，自2022年以來，購物中心、商場與其他零售據點的耶誕老人職缺也不斷銳減。

背後原因包括雇主削減預算、愈來愈多購物中心歇業，如今還有不少家長選擇網路購物，以避開擁擠的人潮，也省去把毫無防備的幼童放到商場耶誕老人腿上的那種體驗。

今年，由於零售業者力求管控成本，年終檔期的招募普遍疲軟，耶誕老人職缺也同步下滑。11月，全美失業率上升至4.6%，創下4年多新高。

不過，對於想扮成耶誕老人的人來說，這個消息不全然是壞事。雖然徵才地點減少，薪資卻有所調升。Revelio Labs發現，耶誕老人工作的時薪中位數目前已達25美元（約新台幣794元），高於2022年的21.89美元。

然而，雇主現在只想聘用最符合資格的應試者。Revelio Labs指出，今年約有70%的耶誕老人職缺要求應試者必須擁有真鬍子，而3年前只有14%。

Revelio表示：「經濟學家稱這是組成效應：平均薪資出現變化，並不是因為實際工資調升，而是因為人才庫中留下來的人選結構改變了。隨著雇主對大多數職缺都要求真鬍子，他們雇用的對象是薪資較高的族群。平均薪資雖然攀升，但這不是待遇提升的體現，而是勞動力市場萎縮被包裝成好消息。」

