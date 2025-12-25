快訊

川普耶誕夜開砲 抨擊民主黨人「激進左派渣滓」

中央社／ 佛羅里達州棕櫚灘24日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普在耶誕夜向全球各地美軍官兵發送節日祝福，但也藉此機會抨擊反對黨民主黨人，將他們形容為「激進左派渣滓」。

⭐2025總回顧

法新社報導，這位共和黨籍總統在佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）度過耶誕夜時，參與北美航太防衛司令部（NORAD）「追蹤耶誕老人」的電話活動，向全球各地的美軍官兵送上耶誕祝福。

然而，他並未將同樣友善的態度留給政敵民主黨。

他在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上表示：「祝大家耶誕快樂，包括那些正竭盡所能摧毀我們國家、卻徹底失敗的激進左派渣滓。」

他說：「我們不再實施邊境開放、不再有男性參加女子運動、不再有全民跨性別政策，或執法軟弱。現在我們有的是創下新高紀錄的股市和401K退休金計畫、數十年來最低犯罪率、沒有通貨膨脹，還有昨天公布的4.3%國內生產毛額（GDP）成長率，整整比預期高出兩個百分點。」

美國商務部公布第三季經濟成長率達4.3%，為兩年以來最高數據，隔天，川普對民主黨發動抨擊。民主黨曾對川普政府處理生活成本的表現提出批評。

然而，商務部報告也顯示，國內採購物價指數上升3.4%，相較於第二季的2.0%明顯偏高。

耶誕節前一週，民主黨批評司法部公布涉及已定罪的性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）調查文件進度緩慢，並對數千份紀錄進行大量塗黑處理。艾普斯坦曾是川普的朋友。

